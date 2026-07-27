Вышло обновление F3 TAIL WEB (сборка 920): автоматизация импорта, контроль косметики и поддержка ТС ПИоТ

Команда «Спарго Технологии» выпустила новую сборку F3 TAIL WEB (920). Обновление охватывает ключевые процессы — от приемки товаров и продаж до взаимодействия с государственными системами.

Одним из центральных нововведений стала функция автоимпорта накладных с автоматическим распознаванием форматов и распределением поставок по складам. Система теперь самостоятельно определяет поставщика, привязывает документ и распределяет товар, минимизируя ручные действия. Это позволяет ускорить приемку и снизить вероятность ошибок при обработке большого объема документов.

Для упрощения работы с маркированными товарами реализована возможность проверки КИЗ в МДЛП непосредственно из приходной накладной или документа перемещения. Программа автоматически сверяет коды с реестром, выявляет расхождения и позволяет оперативно корректировать КИЗ. Также добавлена новая колонка «Тип КИЗ», где можно вручную указать, к какой категории относится товар — лекарственное средство или товар ГИС МТ.

Отдельное внимание уделено контролю при продаже косметики. С учетом актуальных требований законодательства система теперь выполняет обязательную проверку маркировки через платформу «Честный Знак», онлайн-сверку DataMatrix-кодов и блокировку продаж при несоответствиях.

В сборке 920 также расширен функционал конструктора бизнес-контролей (КБК). Добавлен контроль за забракованными партиями: система анализирует остатки и при обнаружении проблемных позиций выводит уведомление в интерфейсе с «маячком», предотвращая их реализацию. Все акты о забраковке теперь доступны в централизованном разделе — «Документы» – «Акты о забраковке».

Еще один важный инструмент в КБК — контроль минимального ассортимента. Программа ежедневно сопоставляет остатки с перечнем, утвержденным Правительством России, по МНН и лекарственной форме. При выявлении отклонений формируется список препаратов, которые необходимо дозаказать. Выгрузка заявки в «Эприку» осуществляется в один клик.

Дополнительно реализованы следующие улучшения: редактирование наценки и данных о бое, браке или недосдаче прямо в строке документа без перехода в карточку товара; быстрый поиск по наименованию и КИЗу в документах; автоматическое формирование акта возврата из приходной накладной — достаточно выделить позиции с браком или недостачей и нажать кнопку; улучшена логика приемки маркированных коробов, оптимизирована работа с ЛЛО и маркировкой, усилен контроль за ценами ЖНВЛП.

F3 TAIL WEB является официальным партнером и входит в реестр программ «Честный Знак», подключенных к системе ТС ПИоТ. Команда регулярно адаптирует продукт под изменения законодательства и технических требований. Обновление 920 уже доступно для всех пользователей F3 TAIL WEB.