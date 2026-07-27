Вышла новая версия АРМ «Орион Про»

Компания «Болид» представила новую версию программного обеспечения АРМ «Орион Про».

Версия АРМ «Орион Про» 2.0.1 сфокусирована на стабилизации работы системы в условиях высоконагруженных конфигураций при переходе на импортонезависимый стек. Основные изменения затронули механизмы управления памятью, миграции БД и логику взаимодействия программных модулей. Об этом CNews сообщил представитель компании «Болид».

Глобально доработан «Центральный Сервер Орион Про». Скорость обработки транзакций выросла в 2-5 раз; переработан механизм буферизации при чтении больших массивов данных. Теперь при формировании объемных отчетов исключена утечка и переполнение памяти; усовершенствована логика синхронизации данных после реорганизации базы. Актуальные коды идентификаторов и новые события в протоколе Оперативной Задачи теперь доступны мгновенно, без необходимости принудительного рестарта Ядра опроса или АБД; в состав дистрибутива включены обновленные производственные календари и алгоритмы расчета рабочего времени на период до 2026 г.; оптимизирован механизм мониторинга связанных рабочих мест. Время определения состояния оболочек и мониторов в сети приведено к единому стандарту и составляет не более 15 секунд.

Релиз 2.0.1 рекомендуется как обязательный этап обновления для систем, работающих под управлением АРМ «Орион Про» версии 2.0.