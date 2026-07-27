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Т2 обеспечил ковровое покрытие LTE2300 и увеличил скорости в среднем на 25% в регионах

Т2, российский оператор мобильной связи, завершил масштабную работу по увеличению скорости интернета в 15 городах-миллионниках. Для этого в восьми регионах Т2 в 2,5 раза нарастил количество инфраструктуры со слоем LTE2300, в оставшихся городах оператор добавил частотный ресурс, что повысило скорость передачи данных и емкость сети. Всего в рамках проекта Т2 вывел в эфир дополнительную несущую на более чем четырех тысячах базовых станциях LTE2300 и тем самым на четверть увеличил скорости. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Для оценки качества проведенной работы Т2 проводил замеры средних и максимальных скоростей загрузки данных на сети. Результаты показали увеличение скоростей в LTE2300 в среднем на 25% в городах-миллионниках, в некоторых регионах – до плюс 33% неделя к неделе. В топ городов по улучшению вошли Челябинск – рост скорости на 33%, Пермь – на 30%, Екатеринбург и Красноярск – плюс 28%. В Москве и Санкт-Петербурге скорости прибавили по 25%.

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Работу над проектом Т2 начал в декабре 2025 г. За несколько месяцев специалисты компании провели технические мероприятия на шести тысячах базовых станциях. Оценить новое качество связи клиенты могут в следующих городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Челябинске, Перми, Екатеринбурге, Омске, Красноярске, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Воронеже и Казани.

Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2: «Мы завершили один из самых масштабных инфраструктурных проектов последних лет – массовый вывод нового частотного диапазона в эксплуатацию. Это потребовало перенастройки тысяч базовых станций. Инвестиции в развитие спектра уже дали измеримый результат: в городах-миллионниках мы зафиксировали рост скоростей в среднем на 25%. Все действия, которые мы предпринимаем в рамках нашей стратегии развития, направлены на улучшение клиентского опыта людей в сети, и проект LTE2300 оказал значительный эффект на качество связи жителей столиц и регионов».

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