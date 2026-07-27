Страны СНГ стали ключевым направлением зарубежных командировок российского бизнеса

В I полугодии 2026 г. российские компании чаще всего отправляли сотрудников в зарубежные командировки в страны СНГ и ближнего зарубежья — на этот регион пришлось 40% всех деловых поездок компаний. В десятку самых популярных направлений у деловых туристов вошли сразу пять государств из этого региона — Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Армения и Кыргызстан. Сервис организации деловых поездок «Островок Командировки» проанализировал поездки российских компаний за первые шесть месяцев 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Островка».

Помимо стран СНГ, в топ-10 востребованных зарубежных направлений у российского бизнеса также вошли Китай, Турция, Италия, Франция и ОАЭ.

Наиболее высокую динамику заказов по сравнению с I полугодием 2025 г. продемонстрировала Армения — число бронирований размещения деловыми туристами в этой стране выросло на 20% год к году, в Казахстане — на 7%, Узбекистане — на 6%, а Кыргызстане — на 3%. Помимо стран СНГ рост заказов корпоративных клиентов также показали Китай — на 15% и Турция — на 7%.

Любовь Васильева, руководитель «Островок Командировки»: «Страны СНГ остаются ключевым направлением зарубежных командировок, поскольку именно здесь сегодня реализуется значительная часть совместных проектов российского бизнеса. Среди них, например, развитие международного транспортного коридора "Север — Юг", который стимулирует сотрудничество в сфере логистики, строительства и торговли как между странами СНГ, так и другими государствами. Кроме того, компании активно развивают производственную кооперацию, реализуют инвестиционные проекты и расширяют присутствие на соседних рынках. Такая работа требует регулярных личных встреч и поездок на объекты, поэтому спрос на командировки в страны СНГ остается стабильно высоким».

По данным «Островок Командировки», чаще всего за рубеж в I полугодии 2026 г. ездили представители компаний из сферы торговли, ИТ, консалтинга, производства, медицины и инженерии.

В среднем деловые туристы из России отправлялись в зарубежные командировки на три ночи. При этом стоимость забронированной ночи за границей составила 15,7 тыс. руб., что на 6% ниже уровня 2025 г.

Согласно «Островок Командировки», в зарубежных деловых поездках компании выбирали преимущественно отели. Наибольшей популярностью пользовались четырехзвездочные отели — на них пришлось почти 40% всех корпоративных бронирований. Доля пятизвездочных объектов составила 24%, трехзвездочных — 18%. Объекты без звезд выбирали в 8% случаев, а апартаменты и квартиры — в 5%.

При выборе размещения деловые туристы в первую очередь обращали внимание на наличие интернета и парковки.



