«Софтлайн Решения» пополнила продуктовый портфель платформой Uvatron Lite

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, и компания Uvatron заключили договор. В рамках соглашения «Софтлайн Решения» стала эксклюзивным онлайн-поставщиком программного обеспечения Uvatron Lite. Продукт представлен в интернет-магазине, который является частью экосистемы «Софтлайн Цифровой Актив». Об этом CNews сообщили представители Softline.

Uvatron Lite — on-premise платформа для использования пользовательских интерфейсов на контроллерах автоматизации и часть экосистемы Uvatron, российской платформы для автоматизации мультимедиа и ProAV‑инфраструктуры (Professional Audio-Video, профессиональные аудиовизуальные решения). Решение позволяет выстраивать единый слой управления оборудованием разных производителей, что особенно важно для проектов, где необходимы открытая архитектура, гибкость интеграции и независимость от закрытых экосистем.

Сотрудничество с компанией «Софтлайн Решения» — важный шаг для Uvatron в развитии партнерской сети и расширении доступности собственных продуктов на российском рынке. Через интернет-магазин в экосистеме «Софтлайн Цифровой Актив» заказчики в разных сегментах бизнеса и партнеры получают удобный канал закупки отечественного программного обеспечения для мультимедийной и ProAV‑инфраструктуры. Партнеры планируют расширять использование других инструментов «Софтлайн Цифровой Актив», чтобы масштабировать продажи.

«Софтлайн Цифровой Актив» объединяет интернет-магазин, личный кабинет, базу знаний, модуль управления лицензиями, доступ к сервисам по технической поддержке, консультациям и обучению в едином окне. В рамках экосистемы крупный, средний и малый бизнес могут совершать закупки, автоматизируя процессы и оптимизируя операционные расходы.

«Мы последовательно развиваем партнерскую сеть Uvatron и рады, что компания «Софтлайн Решения» стала официальным поставщиком программного обеспечения Uvatron. Это сотрудничество сделает наш продукт более доступным для корпоративных заказчиков и всех, кто строит современные, открытые и безопасные системы управления», — сказал Виталий Яловик, CEO & Co-founder Uvatron.

«У заказчиков есть спрос на построение архитектуры управления мультимедиа, которая будет независима от конкретного производителя оборудования. Для решения этой задачи платформа Uvatron Lite теперь эксклюзивно представлена в нашем интернет-магазине в рамках экосистемы «Софтлайн Цифровой Актив». Совместно с партнером мы будем развивать продажи, используя комплекс инструментов в экосистеме», — отметил Григорий Харевский, директор департамента Digital-маркетинга и развития бизнеса компании «Софтлайн Решения» (ГК Softline).