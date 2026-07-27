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Ozon меняет название бейджа «Оригинал» на «Бренд проверен»

Маркетплейс Ozon с 31 июля обновляет название бейджа, который подтверждает заверения продавца о подлинности товара. Вместо «Оригинал» он будет называться «Бренд проверен». В компании отметили, что новое название точнее отражает суть проверки и делает правила более понятными как для предпринимателей, так и для покупателей. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Система проверки товаров остается прежней, все механизмы защиты сохранены. Для небольших брендов достаточно предоставить документы на бренд. Для популярных и крупных брендов действуют более строгие требования — либо документы от правообладателя, либо обеспечительный платёж. В случае обнаружения контрафакта товар немедленно снимается с продажи, бейдж отзывается, а обеспечительный платеж удерживается. Это дополнительный инструмент экономической ответственности продавца за подлинность товара.

Механика бейджей — часть комплексной системы безопасности платформы, в которую также входят автоматические и ручные проверки, интеграция с государственными реестрами и анализ карточек и отзывов.

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