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«МегаФон»: в России ускорился переход на 5G-смартфоны

Интерес россиян к смартфонам с поддержкой сетей пятого поколения продолжает расти. Наиболее активная динамика перехода на такие устройства сегодня наблюдается в Курганской области, Удмуртии и Туве, выяснили аналитики «МегаФона», изучив данные зарегистрированных в сети девайсов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Больше других к интернет-сёрфингу на высоких скоростях готовы жители двух столиц. Почти треть всех засветившихся в сети оператора 5G-устройств приходится на Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области.

Также в топ-10 территорий по доле абонентов попали Самарская, Ростовская, Свердловская, Нижегородская области, Башкортостан, Дагестан, Краснодарский край и ХМАО-Югра. При этом по темпу прироста смартфонов на сети с поддержкой 5G год к году лидирует Курганская область (+57%), Удмуртия (+56%) и Тува (+53%).

На массовом рынке смартфоны становятся ключевыми драйверами перехода на новые стандарты связи. По данным аналитиков, на сети «МегаФона» самым популярным брендом устройств, поддерживающих 5G в России, стал Samsung. Смартфонами этого вендора сегодня пользуется почти половина абонентов из тех, кто выбирает модели с поддержкой сети пятого поколения.

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В топ по популярности также вошли Xiaomi, Honor, Realme и Tecno. Значительно в 2026 г. выросла доля Vivo – количество гаджетов на руках абонентов увеличилось в два раза.

Вместе с тем самыми продаваемым брендом мобильных телефонов с функцией поддержки 5G в объединённой розничной сети «МегаФона» и Yota стал Xiaomi — порядка половины от общей доли продаж таких устройств. Наибольшей популярностью пользуется модель Xiaomi Redmi Note15Pro на 512 ГБ в ценовом сегменте – от 26 до 52 тыс. руб.

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