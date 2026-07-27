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ИИ вошел в редакции, но не отменил фактчекинг: 93% медиаспециалистов проверяют материалы нейросетей

Российское медиасообщество не только быстрее остальных осваивает новые технологии, но и формирует культуру их ответственного использования. К такому выводу пришли эксперты АНО «Диалог Регионы» и Мастерской новых медиа Президентской платформы «Россия – страна возможностей» по итогам совместного исследования. Согласно ему, 42% медиаспециалистов активно используют ИИ для создания контента, при этом 93% тщательно проверяют материалы, созданные с помощью искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители платформы «Россия – страна возможностей».

Медиа сегодня выступают одновременно драйвером внедрения искусственного интеллекта и фильтром его адаптации в цифровой среде. Если среди россиян высокий уровень осведомленности об ИИ отмечают 52%, то среди представителей медиасферы – уже 81%. При этом о существовании искусственного интеллекта слышали практически все – 97% россиян.

Нейросети уже стали рабочим инструментом редакций. Сегодня 42% работников медиасферы активно используют их для создания контента, еще 25% работают с ними в экспериментальном режиме, а 7% только планируют внедрение. У тех, кто уже применяет нейросети в работе, в среднем 20-30% создаваемого контента производится с использованием ИИ.

«При этом массовое внедрение технологий сопровождается высоким уровнем внутреннего контроля. Абсолютное большинство представителей медиасферы – 93% – проверяют материалы, созданные искусственным интеллектом, прежде чем использовать их в работе. Более половины полностью проверяют каждый материал, некоторые из них редактируют его только при необходимости. Чаще всего ИИ используют для генерации идей (62%), сбора и анализа данных (55%) и подготовки отчетов (45%)», – сказала заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель Мастерской новых медиа Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Юлия Аблец.

Не менее показательно медиасообщество относится и к чужому нейроконтенту. С материалами, созданными ИИ, сталкивались 90% работников отрасли. При этом 87% проверяют достоверность такого контента, а почти половина (47%) делают это всегда. Основными инструментами проверки остаются собственная экспертиза и профессиональный опыт (78%), а также сверка с официальными источниками (72%).

Практически все представители медиасферы (96%) уже сталкивались с ошибками и неточностями в материалах, созданных искусственным интеллектом. Чаще всего проблемы возникают в визуальном контенте. При этом опыт взаимодействия с ошибками не привел к отказу от технологий: 61% респондентов отметили, что стали критичнее относиться к результатам работы нейросетей, сохранив при этом готовность использовать их дальше.

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Экономика ИИ: почему будущее ИИ-инфраструктуры за крупными облачными регионами Цифровизация

Юлия Аблец обращала внимание на опасность не только откровенных дипфейков, но и так называемых косвенных, неосознанных фейков. Это случаи, когда нейросеть незаметно искажает смысл, дополняет факты или допускает неточности из-за определенного культурного кода, заложенного в базе данных модели. Новое исследование показывает, что именно профессиональная привычка к постоянной проверке становится главным механизмом защиты от подобных рисков.

«Мы видим, что медиасообщество в России ведет себя зрело: быстро осваивает нейросети, вырабатывает внутреннюю культуру проверки и критики. Индустрия начинает сама формировать стандарты работы с ИИ», – отмечается в выводах исследования.

Онлайн-опрос проводился АНО «Диалог Регионы» и Мастерской новых медиа Президентской платформы «Россия – страна возможностей» 6-8 июля 2026 г. методом River Sampling. Объем и социально-демографические характеристики выборки соответствуют данным официальной статистики, репрезентируя совершеннолетнее население России. Также онлайн-опрос проводился методом рассылки среди работников медиасферы.

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