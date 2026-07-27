ИБ-подрядчик «Атлас Информационной Безопасности» расширяет портфель услуг за счет решений «СерчИнформ»

Компания «Атлас Информационной Безопасности» заключила партнерское соглашение с «СерчИнформ». Эксперты прошли сертификацию на оказание услуг аутсорсинга информационной безопасности с помощью защитных систем разработчика. Недавно компания завершила бесплатные пилоты с первыми заказчиками – компаниями из производственной отрасли. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

«Атлас Информационной Безопасности» – профильный поставщик аутсорсинга ИБ для малого и среднего бизнеса. Компания предлагает клиентам готовую услугу «под ключ» на базе продуктов «СерчИнформ». Сервис включает контроль доступа к данным, защиту от утечек информации, предотвращение мошенничества, анализ эффективности и поведения сотрудников. Основная цель сервиса – дать заказчикам надежный и простой ИБ-инструмент, который поможет оптимизировать безопасность, не отвлекая от развития бизнеса.

Сервисы безопасности (аутсорсинг, центр управления ИБ (SOC)) востребованы на российском рынке – в каждой пятой госорганизации и частной компании услуги используют для борьбы с кадровым дефицитом. При этом в 2025 г. их популярность в госсекторе выросла почти в два раза в сравнении с прошлым периодом именно из-за нехватки штатных специалистов. Услуга аутсорсинга информационной безопасности позволяет полностью закрыть потребность в защите от внутренних угроз, освобождая организации от поиска и содержания ИБ-кадров.

По данным исследования «СерчИнформ», нехватку кадров в той или иной степени ощущают 78% государственных учреждений. Для борьбы с этой проблемой каждая пятая организация (20%) уже привлекает внешних специалистов и сторонних подрядчиков. Использование сервисной модели ИБ позволяет полностью закрыть потребность в защите от внутренних угроз, освобождая бизнес и ведомства от сложного поиска и содержания собственных ИБ-кадров.

«Мы видим, что у бизнеса в целом растет потребность в информационной безопасности. На это влияют три фактора. Во-первых, серьезно ужесточилось законодательство, включая введение оборотных штрафов и усиление ответственности за утечки данных. Во-вторых, количество кибератак и внутренних нарушений продолжает расти. В-третьих, благодаря широкому освещению крупных инцидентов в прессе, бизнес лучше видит реальные финансовые и репутационные риски. Однако не все компании могут справиться с проблемой самостоятельно, так как не имеют достаточных компетенций или средств для покупки программного обеспечения и привлечения специалистов. Усложняет ситуацию кадровый дефицит и высокая стоимость работы специалистов. Поэтому компании все чаще обеспечивают защиту с помощью внешних экспертов. Это подтверждает наша статистика: еще в 2023 году выяснили, что доля компаний, заинтересованных в аутсорсинге информационной безопасности, за пять лет увеличилась с 8% до 45%», – сказал Михаил Серапионов, заместитель генерального директора по направлению франшизы ИБ-аутсорсинга «СерчИнформ».

По данным исследования «СерчИнформ», ключевыми преимуществами ИБ-аутсорсинга заказчики считают снижение финансовых издержек (35%) и трудозатрат (33%). Еще по 30% опрошенных отметили гарантию высокой квалификации специалистов подрядчика и отсутствие необходимости самостоятельно развертывать серверное оборудование и ПО.

Компания «Атлас Информационной Безопасности» проанализировала рынок, оценила спрос и запустила сервис аутсорсинга ИБ. Для этого обучила двух ИБ-аналитиков, которые подтвердили свою квалификацию на экзаменах и получили сертификаты для работы с защитными системами от «СерчИнформ». Специалисты уже работают с заказчиками: мониторят безопасность ИТ-контура в компании, выявляют угрозы, расследуют инциденты и предоставляют клиентам регулярные отчеты.

«Рост рынка аутсорсинга ИБ диктует новые требования к качеству услуг. Компаниям мало просто купить ПО или привлечь точечную экспертизу, им нужен гарантированный результат в виде непрерывного мониторинга. Сегодня безопасность – это не просто наличие программ или людей в штате, а их работа в синергии. Инструменты без аналитика не предотвратят угрозу, а специалист без мощного ПО не увидит ее в огромном потоке данных. Партнерство между интегратором и разработчиком как раз решает эту задачу. Продукты «СерчИнформ» дают технологический фундамент, а наши аттестованные аналитики обеспечивают экспертизу и контроль ИТ-контура заказчиков. Наш опыт показывает, что такой подход позволяет среднему и малому бизнесу оперативно закрыть ключевые риски – от утечек данных до внутреннего мошенничества – в рамках разумного бюджета», – сказал руководитель компании «Атлас Информационной Безопасности» Михаил Губин.

У заказчиков во время теста сервиса были зафиксированы и предотвращены попытки конкурентов привлечь к сотрудничеству инженеров-конструкторов, выявлены откатные схемы и сговоры с подрядчиками. Обнаружены и типовые нарушения: пересылка рабочей документации на личные адреса электронной почты и в облачные хранилища, нецелевое использование рабочего времени (посещение развлекательных ресурсов и маркетплейсов), а также установка сотрудниками непроверенных программ на рабочий ПК. Комплексный подход к безопасности позволил клиентам «Атлас Информационной Безопасности» усилить развитие ключевых направлений бизнеса пока внешние эксперты по ИБ снижают риски ошибок персонала.