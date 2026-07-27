Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

ИБ-подрядчик «Атлас Информационной Безопасности» расширяет портфель услуг за счет решений «СерчИнформ»

Компания «Атлас Информационной Безопасности» заключила партнерское соглашение с «СерчИнформ». Эксперты прошли сертификацию на оказание услуг аутсорсинга информационной безопасности с помощью защитных систем разработчика. Недавно компания завершила бесплатные пилоты с первыми заказчиками – компаниями из производственной отрасли. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

«Атлас Информационной Безопасности» – профильный поставщик аутсорсинга ИБ для малого и среднего бизнеса. Компания предлагает клиентам готовую услугу «под ключ» на базе продуктов «СерчИнформ». Сервис включает контроль доступа к данным, защиту от утечек информации, предотвращение мошенничества, анализ эффективности и поведения сотрудников. Основная цель сервиса – дать заказчикам надежный и простой ИБ-инструмент, который поможет оптимизировать безопасность, не отвлекая от развития бизнеса.

Сервисы безопасности (аутсорсинг, центр управления ИБ (SOC)) востребованы на российском рынке – в каждой пятой госорганизации и частной компании услуги используют для борьбы с кадровым дефицитом. При этом в 2025 г. их популярность в госсекторе выросла почти в два раза в сравнении с прошлым периодом именно из-за нехватки штатных специалистов. Услуга аутсорсинга информационной безопасности позволяет полностью закрыть потребность в защите от внутренних угроз, освобождая организации от поиска и содержания ИБ-кадров.

По данным исследования «СерчИнформ», нехватку кадров в той или иной степени ощущают 78% государственных учреждений. Для борьбы с этой проблемой каждая пятая организация (20%) уже привлекает внешних специалистов и сторонних подрядчиков. Использование сервисной модели ИБ позволяет полностью закрыть потребность в защите от внутренних угроз, освобождая бизнес и ведомства от сложного поиска и содержания собственных ИБ-кадров.

«Мы видим, что у бизнеса в целом растет потребность в информационной безопасности. На это влияют три фактора. Во-первых, серьезно ужесточилось законодательство, включая введение оборотных штрафов и усиление ответственности за утечки данных. Во-вторых, количество кибератак и внутренних нарушений продолжает расти. В-третьих, благодаря широкому освещению крупных инцидентов в прессе, бизнес лучше видит реальные финансовые и репутационные риски. Однако не все компании могут справиться с проблемой самостоятельно, так как не имеют достаточных компетенций или средств для покупки программного обеспечения и привлечения специалистов. Усложняет ситуацию кадровый дефицит и высокая стоимость работы специалистов. Поэтому компании все чаще обеспечивают защиту с помощью внешних экспертов. Это подтверждает наша статистика: еще в 2023 году выяснили, что доля компаний, заинтересованных в аутсорсинге информационной безопасности, за пять лет увеличилась с 8% до 45%», – сказал Михаил Серапионов, заместитель генерального директора по направлению франшизы ИБ-аутсорсинга «СерчИнформ».

По данным исследования «СерчИнформ», ключевыми преимуществами ИБ-аутсорсинга заказчики считают снижение финансовых издержек (35%) и трудозатрат (33%). Еще по 30% опрошенных отметили гарантию высокой квалификации специалистов подрядчика и отсутствие необходимости самостоятельно развертывать серверное оборудование и ПО.

Компания «Атлас Информационной Безопасности» проанализировала рынок, оценила спрос и запустила сервис аутсорсинга ИБ. Для этого обучила двух ИБ-аналитиков, которые подтвердили свою квалификацию на экзаменах и получили сертификаты для работы с защитными системами от «СерчИнформ». Специалисты уже работают с заказчиками: мониторят безопасность ИТ-контура в компании, выявляют угрозы, расследуют инциденты и предоставляют клиентам регулярные отчеты.

«Рост рынка аутсорсинга ИБ диктует новые требования к качеству услуг. Компаниям мало просто купить ПО или привлечь точечную экспертизу, им нужен гарантированный результат в виде непрерывного мониторинга. Сегодня безопасность – это не просто наличие программ или людей в штате, а их работа в синергии. Инструменты без аналитика не предотвратят угрозу, а специалист без мощного ПО не увидит ее в огромном потоке данных. Партнерство между интегратором и разработчиком как раз решает эту задачу. Продукты «СерчИнформ» дают технологический фундамент, а наши аттестованные аналитики обеспечивают экспертизу и контроль ИТ-контура заказчиков. Наш опыт показывает, что такой подход позволяет среднему и малому бизнесу оперативно закрыть ключевые риски – от утечек данных до внутреннего мошенничества – в рамках разумного бюджета», – сказал руководитель компании «Атлас Информационной Безопасности» Михаил Губин.

У заказчиков во время теста сервиса были зафиксированы и предотвращены попытки конкурентов привлечь к сотрудничеству инженеров-конструкторов, выявлены откатные схемы и сговоры с подрядчиками. Обнаружены и типовые нарушения: пересылка рабочей документации на личные адреса электронной почты и в облачные хранилища, нецелевое использование рабочего времени (посещение развлекательных ресурсов и маркетплейсов), а также установка сотрудниками непроверенных программ на рабочий ПК. Комплексный подход к безопасности позволил клиентам «Атлас Информационной Безопасности» усилить развитие ключевых направлений бизнеса пока внешние эксперты по ИБ снижают риски ошибок персонала.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом

«Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи»

Цифра без иллюзий: как лидеры российского бизнеса строят независимые экосистемы

Отбывающий срок основатель Group-IB Илья Сачков заработал 1,5 миллиарда рублей

Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться

Переговорщики с киберпреступниками сами оказались преступниками

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

10 самых бесполезных USB-аксессуаров, которые никому не нужны

Лучшие держатели для смартфона с беспроводной зарядкой в автомобиль: хиты продаж

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще