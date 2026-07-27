HR-специалисты чаще других чувствуют себя счастливыми на работе, а мнения поваров кардинально разделились

HR-tech-компания Skillaz и hh.ru провели исследование среди 1,809 тыс. российских соискателей, чтобы выяснить, насколько счастливыми они чувствуют себя на текущей работе и какие факторы сильнее всего влияют на удовлетворенность профессией. Средняя оценка уровня счастья на российском рынке труда составила 4 из 10 баллов. В анализ вошли 11 наиболее массовых отдельных профессий, а также 22 профессиональные области — от продаж, производства и ИT до медицины, образования, строительства, транспорта, автомобильного бизнеса, безопасности, маркетинга и юриспруденции. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Главные выводы

Адекватность руководства (об этом в ходе опроса отметили 51% респондентов) и поддержка коллег (46%) влияют на счастье сотрудников сильнее, чем гибкий график или работа из дома (32%).

Лидерами по уровню ощущения счастья в своей профессии стали респонденты из Татарстана (4,9 балла) и Башкортостана (4,8 балла), обогнав Москву (4,3 балла).

Для 62% россиян ключевым фактором ощущения счастья в своей профессии остается высокий уровень дохода.

Динамика удовлетворенности на рабочем месте

Данные исследования показывают ощутимый разрыв в показателях удовлетворенности своей специальностью как между профессиональными областями, так и внутри отдельных профессий.

Сфера HR и управления персоналом. В профобласти «Управление персоналом, тренинги» зафиксирована наименьшая доля низких оценок (1–3 балла) на рынке — 33%, при этом 28% респондентов оценивают свой уровень счастья на 8–10 баллов. Среди конкретных специалистов высокий уровень счастья от профессии (8–10 баллов) отмечают 30% менеджеров по персоналу, тогда как низкие оценки (1–3 балла) выставили 36% опрошенных.

Общественное питание и сервис. Профессия «Повар, пекарь, кондитер» демонстрирует высокий процент счастливых сотрудников — 29%, однако при этом 55% поваров выставили своей работе низкие оценки (1–3 балла). По профобласти «Туризм, гостиницы, рестораны» 50% опрошенных оценили свой уровень счастья на 1–3 балла, и лишь 16% — на 8–10 баллов.

Продажи, коммерция и административный персонал. Самые низкие показатели счастья зафиксированы в сфере «Продажи, обслуживание клиентов», где 56% респондентов дали оценки 1–3 балла, и только 7% — 8–10 баллов. Среди отдельных профессий наибольшая доля низких оценок (1–3 балла) наблюдается у администраторов (59%), продавцов-консультантов и кассиров (56%), а также менеджеров по продажам (54%). Доля счастливых сотрудников (8–10 баллов) среди администраторов составляет 6%, среди продавцов — 9%, а среди менеджеров по продажам — 8%.

Автомобильный бизнес и безопасность. По профессиональным областям высокие показатели удовлетворенности также продемонстрировали сотрудники автомобильного бизнеса и сферы безопасности. В автомобильной отрасли 26% респондентов оценили свой уровень счастья в профессии на 8–10 баллов, при этом 51% поставили низкие оценки (1–3 балла). В сфере безопасности доля максимально высоких оценок составила 28% — столько же, сколько в HR, однако половина опрошенных (50%) также оценили свой уровень счастья на 1–3 балла.

Ключевые факторы благополучия сотрудников

Результаты опроса показывают, что удовлетворенность респондентов своей профессией формируется под воздействием финансовых, управленческих и средовых факторов.

Уровень дохода: высокая заработная плата остается определяющим критерием профессионального благополучия — ее указали 62% участников исследования.

Качество менеджмента: вторым по значимости фактором является компетентность и адекватность руководства (51%).

Рабочая атмосфера: поддержка со стороны коллег важна для 46% респондентов, что превышает значимость гибкого графика и дистанционного формата работы (32%). Эргономика офиса (8%) и соответствие корпоративным ценностям (4%) занимают нижние строчки в рейтинге приоритетов.

Области развития: базовые потребности и условия труда

Респонденты рассказали, чего именно, по их мнению, не хватает их профессии, чтобы она могла претендовать на звание «самой счастливой». В первую очередь участники опроса отмечали базовые потребности — достойный доход и отношение со стороны руководства: достойный уровень оплаты труда — 70%; человечное отношение со стороны руководства — 44%; здоровый баланс между работой и личной жизнью — 25%; признание и уважение к труду — 24%; стабильность и уверенность в завтрашнем дне — 24%.

Региональная специфика: распределение показателей по России

Исследование фиксирует дифференциацию результатов в зависимости от территории проживания респондентов.

Регионы с наиболее высокими показателями: лидерами по индексу счастья в своей профессии стали респонденты из Татарстана (4,9 балла) и Башкортостана (4,8 балла). В этих субъектах доля критических оценок (1–3 балла) находится на минимальном уровне (44% и 44% соответственно).

Федеральные округа: наиболее высокий средний балл зафиксирован в Южном и Северо-Кавказском ФО (по 4,5 балла), который опередил Москву (4,3 балла). В Краснодарском крае высокий уровень счастья в своей профессии отметили 17% опрошенных. Антилидерами рейтинга стали Самарская область (средний балл — 3,3) и Свердловская область (3,3 балла), а также Ростовская область (3,4 балла). В этих субъектах зафиксирован наиболее высокий уровень неудовлетворенности работой.

Ксения Степанова, HRD Skillaz: «Счастье на работе складывается не из одного фактора. Зарплата остается базовым условием, но самые высокие оценки чаще появляются там, где сотрудник видит результат своего труда, чувствует уважение со стороны руководителя и понимает, зачем он делает свою работу. Для работодателей это важный сигнал: конкурентное предложение сегодня — это не только уровень дохода, но и качество ежедневного опыта сотрудника, понятные процессы и нормальные отношения внутри команды».



