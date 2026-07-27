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«ГигаЧат» совместно с ведущими образовательными платформами запускает бесплатные программы по работе с искусственным интеллектом

К началу нового учебного года «ГигаЧат» и образовательные платформы «Нетология», «Фоксфорд» и «Алгоритмика» запустили бесплатные программы, посвященные работе с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Для школьников 5–11 классов «Фоксфорд», «Алгоритмика» и «ГигаЧат» подготовили курс, который знакомит с возможностями нейросетей и показывает, как применять ИИ в учебе и творчестве. Участники научатся составлять детальные промпты под разные задачи, например, разработать учебный план, объяснить сложную тему, проверить знания. Также они освоят, как с помощью нейросетей создавать сайты и собственных ИИ-ассистентов, использовать ИИ для поиска информации, самообразования и развития новых навыков.

Для взрослой аудитории «Нетология» совместно с «ГигаЧатом» запускает марафон «ГигаЧат: ваш универсальный помощник для жизни». Программа не требует специальной подготовки. На примере реальных жизненных ситуаций участники узнают, как составлять тексты любой сложности — от писем близким до официальных обращений, создавать уникальные изображения, оформлять резюме и готовиться к собеседованиям, планировать личные дела и использовать искусственный интеллект для решения бытовых задач. Все материалы доступны сразу после регистрации, а проходить программу можно в удобном темпе. По итогам обучения участники получат сертификат о прохождении курса.

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