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«Диасофт» поддержал возможность подключения ИИ-агентов и запуска внешних бизнес-процессов при согласовании документов в Digital Q.EDMS

Компания «Диасофт» расширила функциональность системы электронного документооборота (СЭД) Digital Q.EDMS. Решение позволяет автоматизировать согласование документов в компании с помощью «маршрутов обработки документов». Последнее обновление Digital Q.EDMS связано с возможностями искусственного интеллекта и настройкой новых бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители компании «Диасофт».

ИТ-специалисты «Диасофт» поддержали в Digital Q.EDMS подключение ИИ-агентов на любом этапе маршрута согласования документа. Также теперь на всех маршрутах можно запускать не только согласование и подписание документов, но и любые внешние бизнес-процессы. Благодаря расширению интеграции Digital Q.EDMS с технологической low-code платформой Digital Q.BPM реализовать эти настройки можно самостоятельно, без привлечения ИТ-специалистов. Все это существенно расширяет возможности автоматизации обработки документов.

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«Подключение ИИ-агентов и запуск внешних бизнес-процессов делает обработку документов намного более удобной и эффективной. Например, компания сможет легко настроить автоматическую регистрацию документа, установить напоминание с определенной периодичностью о согласовании или запросить анализ документа для изложения сути текста или просмотра последних изменений», – сказал Сергей Рощупкин, руководитель Digital Q.EDMS в компании «Диасофт».

Решение Digital Q.EDMS предназначено для средних и крупных компаний из любых отраслей экономики. Микросервисная архитектура обеспечивает возможность его интеграции в любой ИТ-ландшафт предприятия и масштабирования в зависимости от потребностей бизнеса.

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