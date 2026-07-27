«Авито Работа»: среднее зарплатное предложение технологов в сфере сыроварения увеличилось на 25% в первом полугодии 2026 года

«Авито Работа»: среднее зарплатное предложение технологов в сфере сыроварения увеличилось на 25% в I полугодии 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы»: «По данным "Авито Работы", в I полугодии 2026 г. работодатели продолжили повышать зарплатные предложения для специалистов агропромышленного комплекса».

Важно отметить, что средние значения рассчитаны для кандидатов с опытом работы от одного до трех лет. Фактический доход специалиста может зависеть от его квалификации, региона и условий конкретной вакансии.

Наиболее заметная динамика среди рассматриваемых профессий зафиксирована у технологов пищевой промышленности в сфере сыроварения: среднее зарплатное предложение выросло на 25% год к году и достигло 100 тыс. руб/мес.

В вакансиях для ветеринаров средняя предлагаемая зарплата увеличилась на 11% — до 79,72 тыс. руб/мес. Самые высокие предложения отмечены в Республике Карелия и Новгородской области — в среднем по 120 тыс. руб/мес, в Камчатском крае — в среднем 115 тыс. руб/мес и Ярославской области — 110 тыс. руб/мес.

Что касается агрономов, то по итогам I полугодия 2026 г. средние зарплатные предложения для специалистов этой профессии остались на уровне прошлого года и составили 89,56 тыс. руб/мес. В частности, наибольшие средние зарплаты готовы предлагать работодатели Московской области (110 тыс. руб/мес), Псковской области (105 тыс. руб/мес) и Башкортостана (104 тыс. руб/мес).