«Аэромакс» выводит на рынок новый БАС (VTOL) А-5 М/Л для мониторинга протяженной и линейной инфраструктуры

Группа компаний «Аэромакс» представила новую беспилотную авиационную систему самолетного типа вертикального взлета и посадки (VTOL) А-5 М/Л. Аппарат предназначен для мониторинга, сканирования и обследования объектов промышленной и транспортной инфраструктуры, геодезических работ, а также фото- и видеосъемки.

Взлетная масса БВС не превышает 30 кг, максимальная скорость – 144 км/час. Беспилотник способен преодолевать до 800 километров на высоте до четырех тысяч метров и нести полезную нагрузку до пяти килограмм. В зависимости от задач заказчика борт может комплектоваться камерой высокого разрешения, тепловизором или лазерным сканером. Вертикальный взлет и посадка позволяет использовать БАС без взлетно-посадочной полосы, в условиях ограниченного пространства.

Эффективность новой платформы для промышленной эксплуатации уже подтвердили опытно-промышленные испытания в Тюменской области. В ходе демонстрации аппарат выполнил облет участка магистрального трубопровода на одном из нефтедобывающих предприятий и обеспечил получение высокоточных материалов аэрофотосъемки для контроля состояния линейной инфраструктуры и создания цифровых моделей местности.