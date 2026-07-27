60% компаний выбирают отечественные СХД и объектные хранилища

Российские компании все активнее рассматривают отечественные системы хранения данных (СХД) и объектные хранилища S3, однако полностью завершить переход на российские платформы смогли лишь немногие. К таким выводам приводят результаты опроса, проведенного аналитическим порталом «ИТ-инфраструктура» среди 200 руководителей ИТ-подразделений компаний финансового, энергетического, транспортного, торгового и ИТ-секторов.

Опрос показывает, что рынок находится на разных стадиях импортозамещения. Только 10% компаний сообщили, что уже полностью перешли на отечественные системы хранения. Еще 35% находятся в процессе миграции, 15% планируют начать переход в ближайшие 12 месяцев, а 21% пока не смогли подобрать российское решение с необходимым функционалом. При этом 19% респондентов не планируют переходить на отечественные СХД и объектные хранилища S3.

По словам Михаила Косцова, руководителя практики вычислительной инфраструктуры, СХД и СРК «К2Тех», сегодня импортозамещение уже нельзя рассматривать как простую замену одного решения другим: «Для многих компаний это возможность пересмотреть архитектуру хранения данных и модернизировать инфраструктуру с учетом будущих требований бизнеса. Такой подход позволяет снизить риски и избежать дополнительных затрат при переходе».

Основными причинами перехода на отечественные системы хранения участники опроса называют внешние факторы. Лидером по числу упоминаний стали требования регуляторов (68%). На втором месте оказалось стремление снизить зависимость от зарубежных вендоров (63%), включая риски санкций, прекращения технической поддержки и обновлений. Третьим по популярности фактором стали сложности с поставками зарубежных компонентов (45%). Значительно реже респонденты называли технологический суверенитет (23%) и коммерческую выгоду (7%), а еще 7% участников признались, что пока не видят для себя стимулов к переходу.

«Сегодня проекты импортозамещения в первую очередь обусловлены вопросами устойчивости бизнеса, а не желанием сократить расходы, — сказал Александр Калинин, руководитель отдела развития продуктов «Аэродиск». — При этом эффективность таких проектов во многом зависит от взаимодействия заказчиков, интеграторов и производителей при построении единой технологической экосистемы».

Результаты опроса также показывают, что объектные хранилища постепенно выходят за рамки нишевых сценариев применения. Компании рассматривают их как основу для хранения бизнес-данных, электронного документооборота и построения единого слоя доступа к информации между различными корпоративными системами. Вместе с тем одной из наиболее заметных проблем остается недостаточная зрелость инструментов резервного копирования объектных хранилищ.

На это обращает внимание Константин Ананич, системный архитектор центра ИТ-архитектуры, инноваций и перспективных технологий банка ПСБ: «Объектные хранилища позволяют унифицировать доступ к документам между различными системами и значительно упростить архитектуру хранения данных. При этом при проектировании необходимо заранее учитывать возможности резервного копирования, поскольку зрелость таких решений пока остается одним из ключевых вопросов рынка».

Отдельное внимание компании уделяют вопросам защиты критически важных данных. Респонденты отмечают, что при выборе платформ все большее значение приобретают встроенные механизмы обеспечения неизменности данных, возможности тестирования под реальными нагрузками и совместимость с существующей ИТ-инфраструктурой.

Практический опыт подтверждает Юрий Литвенчук, руководитель инфраструктуры и ИБ компании «Айсберри»: «Для организаций, работающих с критически важной информацией, вопросы безопасности выходят на первый план. Использование встроенных механизмов защиты, включая Object Lock, а также предварительное тестирование решений под рабочими нагрузками позволяют существенно снизить риски при внедрении и дальнейшей эксплуатации».

Участники опроса также оценили, какие факторы будут оказывать наибольшее влияние на развитие технологий хранения данных в ближайшие годы. Наиболее значимыми драйверами респонденты называют рост объемов данных и темпов цифровизации (62%), повышение требований бизнеса к долгосрочному хранению и архивированию (60%), а также вопросы безопасности и киберустойчивости (54%). Еще 50% считают, что развитие искусственного интеллекта приведет к изменению требований к инфраструктуре хранения данных. Конкуренцию между отечественными решениями как фактор развития рынка отметили 30% участников, а уход международных вендоров — 26%.

«Рост объемов данных, развитие ИИ и повышение требований к надежности хранения делают объектные хранилища одним из ключевых элементов современной инфраструктуры, — отметила Екатерина Канунникова, директор по продуктам дата-сервисов VK Tech. — При этом безопасность становится не дополнительной возможностью, а обязательной характеристикой таких платформ, поскольку они все чаще используются для хранения критически важных данных».

Опрос показывает, что российский рынок хранения данных постепенно переходит от этапа экстренной замены зарубежных решений к более зрелому подходу, при котором компании одновременно решают задачи импортозамещения, модернизации архитектуры и подготовки инфраструктуры к дальнейшему росту объемов данных. При этом главным критерием успешного перехода становится уже не скорость импортозамещения сама по себе, а способность выстроить надежную, безопасную и масштабируемую инфраструктуру хранения, которая будет отвечать долгосрочным потребностям бизнеса.