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Вышло обновление «Инферит ИТМен 7.2» с самодиагностикой и упрощенной настройкой сетевого сканирования

Разработчик «Инферит ИТМен» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) сообщил о выходе новой версии системы инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры — «Инферит ИТМен 7.2». Развитие собственных продуктов отвечает стратегии ГК Softline и способствует импортозамещению ИТ-решений в госсекторе и бизнесе.

Главное, что появилось в версии 7.2, — раздел самодиагностики. В веб-интерфейсе теперь отражено состояние всех компонентов системы: доступность подключений, связь с базой данных, свободное место на диске, статус служб. Это дает ИТ-службе полную картину работы системы.

В разделе можно перезапустить службы и перейти к управлению агентами. Если какой-то параметр требует внимания, администратор видит это и может отреагировать самостоятельно, а при необходимости обращения к вендору за техподдержкой передает сразу точные данные, что заметно ускоряет решение вопроса.

Также в обновлении «Инферит ИТМен» упрощен процесс создания и настройки задач сетевого сканирования. Теперь достаточно указать минимальные данные: IP-диапазон и учетную запись. Все остальное система применяет автоматически, используя настройки по умолчанию для подключения по разным протоколам и сбора данных по сети. При необходимости доступны расширенные настройки с корректировкой под особенности инфраструктуры.

В сетевой инвентаризации появилась функция «пробуждения» устройств перед инвентаризацией. При включении она выводит оборудование из спящего режима для сбора данных.

Для задач всех типов добавлена поддержка Python. Это превращает скрипты в гибкий инструмент для сбора информации из любого источника и расширяет возможности формул расчета, правил парсинга и преобразования данных.

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Улучшена работа с конфигурациями в карточках устройств. Теперь отображается только заполненная информация, а пустые поля скрываются автоматически, что удобно. Добавлены две отдельные даты: последней инвентаризации и последнего редактирования. Это помогает отслеживать изменения, внесенные автоматически и вручную.

«В версии 7.2 мы сделали систему еще более управляемой. Крупная инфраструктура — это постоянные изменения: новое оборудование, инциденты, плановые работы. Раздел самодиагностики собирает все ключевые показатели в одном месте. А упрощенная настройка сетевого сканирования позволяет запускать инвентаризацию, не погружаясь в тонкости протоколов. В комплексе это упрощает работу с системой и делает ее предсказуемее, что особенно важно для крупных компаний, где от скорости реакции зависит бизнес-эффект», — отметил Данила Трусов, директор «Инферит ИТМен» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

Чтобы воспользоваться расширенным функционалом, необходимо обновить систему и агенты до версии 7.2.

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