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Выбор трудоголиков: 58% россиян видят экран монитора чаще, чем семью и друзей

Почти каждый второй работающий россиянин перерабатывает хотя бы несколько раз в месяц, а для каждого десятого дополнительные часы уже стали обычным рабочим режимом. Согласно исследованию девелоперской компании Forma, 48% респондентов проводят за работой больше стандартных 8 часов в день.

При этом почти половина опрошенных признались, что задерживаются в офисе несколько раз в месяц, а еще треть делают это несколько раз в неделю или постоянно. Так, 58% респондентов признались, что видят экран монитора чаще, чем семью, и лишь 36% уделяют близким больше времени, чем рабочим задачам.

Для большинства сотрудников работа сверх нормы давно перестала быть исключением: 64% считают ее необходимостью, а не редкостью. Главной причиной остаются срочные задачи – их назвали 63% участников исследования. На втором месте оказались неожиданные поручения (33%), а на третьем – нехватка сотрудников в команде (31%).

При этом каждый третий сотрудник осознает, что перерабатывает, когда начинает реже видеться с близкими, а 41% замечают проблему только после того, как работа начинает вытеснять спорт и хобби. Почти половина опрошенных признались, что приходили в офис раньше уборщиков или уходили позже них. Таким образом, почти две трети работников хотя бы раз сталкивались с экстремально длинным рабочим днем.

Вопреки распространенному мнению о карьерных амбициях, сверхурочные часы чаще мотивированы не желанием получить повышение, а более прагматичными причинами. Так, 65% респондентов заявили, что задерживаются на работе ради дополнительного заработка, а возможность карьерного роста мотивирует только 26% сотрудников.

Показательно, что главным стимулом сократить нагрузку большинство также называют деньги: 56% готовы работать меньше при достаточном уровне дохода.

«При регулярных переработках сотрудники довольно четко формулируют свои ожидания от современной рабочей среды. Для 66% ключевым фактором остается комфортное рабочее место, для 32% – наличие тихих зон, а для 30% – кафе и магазинов готовой еды. Кроме того, чтобы снизить уровень усталости, сотрудникам важно переключаться между задачами и отдыхом благодаря террасам, зеленым зонам и пространствам для неформального общения. Данные подтверждают, что качественный офис сегодня должен решать не только рабочие задачи бизнеса, но и помогать людям восстанавливать ресурс в течение дня», – отметили в компании Forma.

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Исследование также выявило существенный гендерный разрыв. Среди мужчин более 10 часов в день работают 22%, тогда как среди женщин – только 9%. Кроме того, мужчины в 1,5 раза чаще называют работу сверх нормы «стандартным рабочим днем». Интересно, что женщины связывают переработки с личным перфекционизмом, в то время как мужчины значительно чаще воспринимают их как производственную необходимость.

Наиболее напряженный график оказался у сотрудников в возрасте 35-44 лет. Почти 38% представителей этой группы работают по 8-10 часов в день, а еще 14% – более 10 часов. При этом почти каждый третий задерживается на работе несколько раз в неделю.

Однако именно молодые сотрудники 25-34 лет острее остальных ощущают последствия чрезмерной занятости. Более половины представителей этой возрастной группы признаются, что понимают масштаб проблемы, когда начинают меньше времени проводить с семьей и друзьями (52%) или отказываются от хобби и спорта (54%).

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У сотрудников старше 55 лет ситуация заметно отличается: почти половина (46%) вообще никогда не задумывались о том, перерабатывают они или нет. Кроме того, представители старшего поколения чаще остальных видят семью, что отличает их от более молодых коллег.

Несмотря на это, культура длительного рабочего дня остается устойчивой. Каждый пятый участник опроса признался, что даже не представляет, как можно полностью отказаться от сверхурочной работы, а более половины респондентов не планируют менять свой график, несмотря на усталость и влияние переработок на личную жизнь. Исследование показывает, что сегодня главным ресурсом для сотрудников становится не только время, но и качественная рабочая среда, которая помогает сохранять баланс между работой, отдыхом и общением с близкими.

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