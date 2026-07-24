VK Stadium стал умнее: цифровая навигация от участника «Сколково» совершенствует проведение концертов в Москве

Компания «Индорс Навигейшн», участник «Сколково», завершила внедрение технологического решения — платформы INP (Indoors Navigation Platform) на одной из концертных площадок Москвы, VK Stadium. Проект полностью трансформировал внутреннюю логистику и управление мероприятиями, обеспечив новый уровень комфорта для гостей и невидимую эффективность для организаторов. Посетители строят маршрут по 3D-карте здания прямо в браузере смартфона, а администрация в реальном времени видит расстановку персонала и получает аналитику по каждому мероприятию. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Компания «Индорс Навигейшн» поддержана микрогрантами Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), владеет патентом на изобретение способа навигации и позиционирования объектов внутри помещений на основе системы определения местоположения в реальном времени.

Внедрение платформы INP позволило посетителям ориентироваться в многоуровневом пространстве стадиона без установки приложений. Пользователю достаточно навести камеру смартфона на любой из расположенных по зданию QR-кодов — в браузере откроется подробная 3D-карта с отметкой текущего местоположения. Выбрав на интерактивной схеме нужную точку, гость строит оптимальный маршрут и следует по нему.

«Проект на VK Stadium — это новый уровень интеграции технологий в event-индустрию. Мы создали не просто навигацию, а единую цифровую экосистему, которая одновременно решает задачи гостей и организаторов. Теперь тысячи посетителей легко ориентируются на концертах, а администрация в реальном времени управляет персоналом и анализирует эффективность. Это именно тот случай, когда технологии незаметно работают на впечатления и безопасность, создавая идеальную среду для масштабных мероприятий», - сказал генеральный директор «Индорс Навигейшн» Алексей Самотаев.

Для управляющего состава VK Stadium внедрение платформы открыло дополнительные возможности: через специальную веб-панель руководство видит на 3D-карте реальные действия всего персонала в данный момент. Система позволяет оперативно оценить: где находятся официанты, сколько сотрудников работает на кухне, присутствуют ли охранники на своих постах и выполняются ли плановые обходы территории. При необходимости любому сотруднику или группе можно отправить мгновенное уведомление с задачей и получить обратную связь прямо в системе.

«Внедрение системы Indoor Navigation стало для нас стратегическим шагом в развитии качества мероприятий. Технология решила сразу два ключевых вопроса: гости перестали теряться в сложном пространстве концертной площадки, а наша команда получила беспрецедентный инструмент управления операционной работой в реальном времени. Это не просто навигация — это повышение уровня сервиса, безопасности и, в конечном счете, репутации клуба VK Stadium как современной высокотехнологичной площадки», - сказал генеральный директор VK Stadium Максим Маркин.

Возможности платформы не ограничиваются контролем в реальном времени. После каждого мероприятия администрация получает доступ к полной цифровой истории происходящего на площадке. В веб-интерфейсе и в виде детальных PDF-отчетов доступны: тепловые карты скопления гостей, маршруты перемещения персонала с разбивкой по времени, статистика посещения различных зон, данные о времени нахождения сотрудников на рабочих местах и многое другое. Такой глубокий анализ позволяет не только оценить эффективность работы команды, но и принимать взвешенные решения по оптимизации сервиса, логистики и безопасности на будущих мероприятиях.

Технической основой масштабной цифровизации стала серьезная инфраструктурная работа. Командой сколковоского разработчика на территории VK Stadium было установлено более 70 специальных Bluetooth-локаторов и выдано свыше 150 персональных меток для сотрудников. Команда инженеров проложила почти 5 километров кабельных трасс и развернула отказоустойчивую сетевую и серверную инфраструктуру, гарантирующую бесперебойную работу системы даже при максимальной нагрузке во время аншлаговых концертов.

«Задача «Сколково» — доводить отечественные разработки до внедрения у заказчика, а не останавливаться на пилоте. «Индорс Навигейшн» прошла этот путь: от микрогрантов и патента — до реализации на крупнейших объектах страны, включая 42 пассажирских узла РЖД, учреждения здравоохранения, павильон «Умный город» и музей «АТОМ» на ВДНХ. Технологии позиционирования внутри помещений перестают быть навигацией и становятся операционной системой управления большими пространствами — спрос на них формируют транспорт, здравоохранение и event-индустрия. В периметре «Сколково» 5 469 технологических компаний с выручкой свыше 787 млрд рублей за 2025 год, и наша задача — соединять эти возможности с запросом крупных заказчиков», — сказал директор направления Центра развития цифровых технологий Фонда «Сколково» Петр Арманд.