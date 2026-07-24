Разделы

ПО
|

В «Directum СЭД+» можно получать уведомления об изменениях в благонадежности контрагентов

В новой версии 26.2. можно настроить маркеры, чтобы отслеживать негативные изменения в деятельности контрагентов и принимать решение о продолжении сотрудничества. Система проводит массовый и точечный мониторинг показателей партнеров и присылает уведомления сотруднику, который оценивает, перевешивает ли выгода от сделки потенциальные риски. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Надежность контрагента может снижаться, например, из-за финансовых обязательств или судебных процессов. Чтобы вовремя прервать деловые отношения с организацией, которая не сможет выполнить условия договора, нужно регулярно отслеживать показатели: признаки банкротства, исполнительные производства, задолженности по налогам. В «Directum СЭД+» можно контролировать более 70 негативных факторов риска, среди которых: убыточность деятельности; отсутствие отчетности более года; наличие арбитражных дел в качестве ответчика; подозрительные операции; изменение учетных данных в ЕГРЮЛ за последний месяц.

В системе настроены два правила по умолчанию: «Наблюдение за финансовыми рисками» и «Наблюдение за юридическими рисками», которые включают заранее заданные маркеры. Информация о новых негативных изменениях в надежности контрагентов загружается из сервиса «Контур.Фокус». Если показатель меняется, ответственный сотрудник получает уведомление. При этом частоту оповещений можно регулировать. Например, настроить ежедневное предупреждение о маркерах с высоким приоритетом. При необходимости компания может создать свое правило наблюдения, адаптированное под конкретные потребности.

В «Directum СЭД+» есть гибкие инструменты как для массового мониторинга контрагентов, так и для работы с отдельными организациями, когда нужно настроить точечное наблюдение.

Новые функции помогают оперативно реагировать на потенциальные риски. Сотрудники проводят анализ ситуации и принимают решение о том, как дальше работать с партнером. Чтобы настроить дополнительные возможности для проверки контрагентов, требуется лицензия Directum RX «Интеграция с Контур.Фокус» и API-ключ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Воронин, «Примари», — о результатах исследования российских средств сетевого обнаружения

В США обяжут разработчиков устанавливать на ИИ-модели «стоп-кран». Дергать его будут по распоряжению властей

Вера Машкова, Softline: ИИ не заменяет людей, а меняет их роль

Случилось чудо. Microsoft встала на защиту пользователей от мерзкой рекламы в Windows и приказала ее удалить

Смарт-контракты: новый этап цифровизации или головная боль для бизнеса? Инфографика CNews

Ирландия отменила миллиардную сделку с Microsoft, чтобы не зависеть от США

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие держатели для смартфона с беспроводной зарядкой в автомобиль: хиты продаж

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Показать еще

Наука

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии
Показать еще