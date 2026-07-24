В «Directum СЭД+» можно получать уведомления об изменениях в благонадежности контрагентов

В новой версии 26.2. можно настроить маркеры, чтобы отслеживать негативные изменения в деятельности контрагентов и принимать решение о продолжении сотрудничества. Система проводит массовый и точечный мониторинг показателей партнеров и присылает уведомления сотруднику, который оценивает, перевешивает ли выгода от сделки потенциальные риски. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Надежность контрагента может снижаться, например, из-за финансовых обязательств или судебных процессов. Чтобы вовремя прервать деловые отношения с организацией, которая не сможет выполнить условия договора, нужно регулярно отслеживать показатели: признаки банкротства, исполнительные производства, задолженности по налогам. В «Directum СЭД+» можно контролировать более 70 негативных факторов риска, среди которых: убыточность деятельности; отсутствие отчетности более года; наличие арбитражных дел в качестве ответчика; подозрительные операции; изменение учетных данных в ЕГРЮЛ за последний месяц.

В системе настроены два правила по умолчанию: «Наблюдение за финансовыми рисками» и «Наблюдение за юридическими рисками», которые включают заранее заданные маркеры. Информация о новых негативных изменениях в надежности контрагентов загружается из сервиса «Контур.Фокус». Если показатель меняется, ответственный сотрудник получает уведомление. При этом частоту оповещений можно регулировать. Например, настроить ежедневное предупреждение о маркерах с высоким приоритетом. При необходимости компания может создать свое правило наблюдения, адаптированное под конкретные потребности.

В «Directum СЭД+» есть гибкие инструменты как для массового мониторинга контрагентов, так и для работы с отдельными организациями, когда нужно настроить точечное наблюдение.

Новые функции помогают оперативно реагировать на потенциальные риски. Сотрудники проводят анализ ситуации и принимают решение о том, как дальше работать с партнером. Чтобы настроить дополнительные возможности для проверки контрагентов, требуется лицензия Directum RX «Интеграция с Контур.Фокус» и API-ключ.