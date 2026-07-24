Услугу по назначению выплат вожатым детских лагерей Подмосковья перевели в «цифру»

На региональном портале заработала новая услуга по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки вожатым, сопровождающим детей в организациях отдыха и оздоровления. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Специальная выплата для вожатых детских лагерей – это новая мера поддержки, которая появилась в этом году по решению губернатора Московской области. Мы стремимся поддержать молодых педагогов, оставшихся в период летних каникул работать в системе образования и детского отдыха, и сделать процесс получения положенной выплаты максимально удобным. Вожатым не потребуется обращаться в ведомство лично – организации отдыха и оздоровления детей самостоятельно, в онлайн-режиме, передадут все необходимые сведения в Министерство социального развития», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Единовременную денежную выплату могут получить вожатые, отработавшие не менее 42 календарных дней подряд в одном детском лагере в период с 29 мая по 31 августа текущего года. Для назначения выплаты необходимо соблюдение следующих условий: отработка с одним отрядом полной смены (не меньше 14 дней), отсутствие в этот период дисциплинарных взысканий и завершение трудовой деятельности в связи с истечением срока трудового договора.

Услуга «Предоставление меры социальной поддержки вожатым» доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» – «Поддержка» – «Льготы и выплаты». Она предоставляется бесплатно.

В рамках услуги государственные и муниципальные организации отдыха детей и их оздоровления Московской области могут предоставить сведения о вожатых, которые работали в лагере на период смены длительностью не менее 14 календарных дней, для назначения им дополнительной меры социальной поддержки.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы. Результат будет доступен в личном кабинете заявителя в течение шести рабочих дней.