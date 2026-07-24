Ученые из России представили фреймворк, который усовершенствовал процесс молекулярного докинга

Ученые института AIRI разработали фреймворк Harmony. Он улучшает точность компьютерного моделирования: того, как на молекулярном уровне будут работать лекарства. Если химику необходимо использовать докинг – найти, как лиганд (малая молекула) присоединяется к белку (большая молекула), образуя стабильный комплекс, – то Harmony может сработать лучше, чем существующие методы. Об этом CNews сообщил представитель AIRI.

Белок и лиганд гибкие, для них в Harmony моделируются сдвиги двугранных углов чтобы комплекс вставал в правильную позу. Нейросети проще выучивать сложные движения, поскольку моделирование идет в пространстве частот. Это способ представить сигнал не напрямую, а через набор составляющих с разными частотами. Например, звук – тоже сигнал, его можно разложить на высокие и низкие частоты в разных пропорциях, новый фреймворк работает по такому же принципу.

Harmony показал отличные результаты на наборах PDBBind и PoseBusters, которые проверяет корректность белково-лигандных поз, созданных нейросетями. Алгоритм также проверяли на белках EBNA1 и KRAS G12D. Первый отвечает за развитие вируса Эпштейна-Барр, второй – за рост онкологических опухолей. По результатам исследования фреймворк предсказал позу лучше аналогов.

«Одна из главных проблем молекулярного докинга – стерические столкновения – моделирование невозможных с точки зрения законов физики пересечений между атомами лиганда и белка. Harmony позволил сделать шаг в сторону решения этого вопроса. В дальнейшем наработки, которые были сделаны, будут полезны при решении задач молекулярной динамики», – отметил Максим Жданов, научный сотрудник группы «Адаптивные агенты» института AIRI.