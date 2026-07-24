«Турбо Облако»: в IaaS-портфеле доминируют вычислительные ресурсы, но растет интерес к специализированным решениям

В IaaS-сегменте наблюдается устойчивый тренд: основная доля спроса приходится на базовые вычислительные ресурсы. «Турбо облако» проанализировало структуру заказов внутри своей продуктовой линейки инфраструктурных сервисов (IaaS), сопоставив все категории услуг – от виртуальных и физических серверов до сетевых опций, резервного копирования. Полученные данные подтверждают общерыночные закономерности и показывают, какие решения приносят клиентам максимальную практическую пользу, а какие остаются нишевыми.

Безусловный лидер – виртуальные серверы, на которые приходится более половины общего объёма заказов IaaS в «Турбо Облаке», при этом в последние годы заметно растет спрос на конфигурации с графическими ускорителям (GPU) для задач машинного обучения и обработки больших данных. Это означает, что для большинства заказчиков аренда виртуальных машин становится самым рациональным выбором. Они обеспечивают быстрый старт, гибкое масштабирование и отсутствие переплат за неиспользуемую инфраструктуру. Спрос на комплексную виртуальную инфраструктуру оказался ниже, чем на виртуальные серверы. Такой сервис дает готовую среду с автоматизацией и мониторингом, но ориентирован на клиентов, которым нужен полный контроль над платформой, а не отдельными машинами.

Сетевые сервисы (доступ в интернет, управляемые сети, VPN) суммарно составляют менее 1% выручки внутри продуктовой линейки IaaS. Важным остается факт, что подключение к глобальной сети остается обязательным, без него невозможна работа облачных ресурсов. Резервное копирование также входит в число базовых потребностей, но его подключают выборочно лишь при явной необходимости, в первую очередь компании с критически важными данными, для которых эта услуга остается надежной страховкой. Многие клиенты применяют собственные ресурсы для резервного копирования, чем обусловлена более низкая доля выручки от этого сервиса в сегменте IaaS.

Спрос на физические серверы остается стабильным, особенно когда речь идет о конфигурациях с графическими ускорителями (GPU). Основное преимущество Bare Metal — это выделенные ресурсы, которые необходимы для «тяжелых» приложений, критичных баз данных или лицензионного ПО, которому требуется полная аппаратная изоляция. Однако такие сценарии остаются нишевыми, большинство задач эффективно решаются с помощью виртуальных мощностей.

Александр Обухов, генеральный директор компании «Турбо Облако», сказал: «Анализ внутри IaaS-портфеля четко показывает приоритеты клиентов. Виртуальные серверы – универсальный и экономичный инструмент для подавляющего большинства задач, а все остальные опции подключаются точечно, под конкретные бизнес-цели. Это подтверждает правильность нашего подхода: предлагать надежную базовую платформу и давать возможность гибко наращивать функциональность без переплат. В ближайших планах компании – повышение производительности базовой платформы и упрощение интеграции сопутствующих сервисов, чтобы каждый заказчик мог легко адаптировать облако под свои нужды».

«Турбо Облако» продолжит мониторинг предпочтений пользователей в IaaS-сегменте, чтобы развивать наиболее востребованные направления и предлагать сбалансированный портфель решений для бизнеса любого масштаба.