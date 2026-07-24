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Совместимость zVirt с технологией MetroCluster «Аэродиска» позволит компаниям обеспечить высокую доступность ИТ-систем

Компания «Аэродиск», российский разработчик систем хранения данных и виртуализации, входящий в ГК «Аквариус», успешно завершила испытания технологии MetroCluster совместно с платформой виртуализации zVirt. По результатам тестирования Orion soft подтвердила корректную работу системы хранения данных «Аэродиск» под управлением ПО «Восток» в сценариях отказа и выдала сертификат совместимости.

MetroCluster — технология построения отказоустойчивой инфраструктуры хранения данных между двумя и более площадками. Она позволяет сохранять доступность сервисов и данных при отказе отдельных компонентов или целой площадки за счет синхронной репликации и автоматического переключения на резервный узел.

Испытания проводились на тестовом стенде, в состав которого вошли системы хранения данных «Аэродиск», а также серверы и коммутаторы «Аквариус». Аппаратными ресурсами управляла платформа виртуализации zVirt 5.0. Платформа поддерживает построение катастрофоустойчивых инфраструктур между двумя ЦОДами и работу с системами хранения данных, реализующими функциональность MetroCluster.

В ходе тестирования специалисты Orion soft проверили работу среды виртуализации при отказе одного из узлов MetroCluster и подтвердили корректную обработку сценариев переключения без потери данных. Результаты тестирования подтвердили готовность российских инфраструктурных решений к реализации сценариев высокой доступности ИТ-систем, которые ранее традиционно ассоциировались с зарубежными платформами хранения данных и системами виртуализации.

Согласно заключению Orion soft, все проверенные сценарии функционируют стабильно и без отклонений, а совместная работа компонентов демонстрирует высокий уровень надежности и отказоустойчивости. Испытания подтвердили способность системы хранения данных корректно обеспечивать непрерывность работы виртуальной инфраструктуры под управлением zVirt при возникновении отказов.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

«Сегодня важна не только функциональность решения, но и подтвержденная совместимость компонентов ИТ-ландшафта. Это дает заказчикам уверенность в предсказуемой реализации обновления и расширения их инфраструктуры, которая пройдет без рисков для бизнеса. Проведенные испытания подтвердили способность наших решений совместно обеспечивать высокий уровень отказоустойчивости и непрерывности работы ИТ-сервисов для критически важных задач», — отметил Александр Калинин, руководитель отдела развития продукта компании «Аэродиск».

«MetroCluster — это технология Enterprise-уровня, которая до недавнего времени оставалась недоступна на рынке реестрового ПО и оборудования, но всегда оставалась интересной для заказчиков с высокими требованиями к непрерывности функционирования ИТ-систем. Подтверждение совместимости zVirt и storage MetroCluster от “Аэродиска” поможет заказчикам, переходящим на отечественные решения, не снижать требований к доступности своих систем и непрерывности бизнеса в целом», — отметил Александр Гавриленко, директор технического пресейла и партнерских интеграций Orion soft.

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