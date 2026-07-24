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Россияне рассказали, как выбирают подарки

«Одноклассники» и «Новости Mail» провели исследование и выяснили, как россияне выбирают подарки, сколько готовы на них тратить и насколько им важны вишлисты. Об этом CNews сообщили представители «Одноклассников».

Большинство респондентов подходят к выбору подарка заранее: 63% покупают его за несколько недель до события, а еще 30% — за два–три дня. Таким образом, около 93% опрошенных стараются избегать спонтанных покупок.

Для 52% россиян выбор подарка — это приятная забота, а не обязанность. При этом многие ценят практичный подход: чаще всего респонденты хотели бы получать полезные в быту вещи (60%), а также деньги (23%) или подарки‑впечатления (13%).

В вопросе бюджета большинство остается в разумных рамках: 48% тратят на подарок от 1 до 5 тыс. руб., еще 31% — от 5 до 15 тыс. руб.

Отношение к вишлистам у россиян в целом позитивное. Большинство опрошенных (70%) принимают подарок не из списка с радостью, считая, что главное — внимание. При этом 79% готовы дарить подарок строго по вишлисту — как самый удобный и надежный способ угадать с выбором.

В ходе исследования также выяснилось, чем отличаются привычки дарения в разных федеральных округах. Так, в Северо‑Западном федеральном округе деньги дарят реже, чем в других регионах страны — здесь больше ценят сам жест, а подарок в формате совместного времени ждут чаще, чем где‑либо. В Северо‑Кавказском федеральном округе больше половины свадебных подарков — деньги, а парфюм на 23 февраля здесь дарят чаще всего: почти каждый третий подарок.

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Почти 40% респондентов из Центрального федерального округа не дарят друг другу ничего регионального, зато гаджеты здесь хотят получать чаще, чем в любом другом округе.

На Урале чаще других дарят подарки без повода, а красивая упаковка здесь важнее, чем где‑либо. В Сибири Новый год оказался самым «сладким» — сладости под елку кладут чаще, чем в других округах. На Дальнем Востоке особенно ценят подарки своими руками и чаще других дарят их на новоселье. В Приволжском федеральном округе выше всего ценят практичные и полезные подарки, а Южный федеральный округ выделяется тем, что дарить на свадьбах здесь приходится заметно чаще, чем в среднем по стране.

В опросе приняли участие более 13 тыс. человек из 50+ регионов России.

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