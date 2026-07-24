«Ред Адм Промышленная редакция» 2.1.1: корректирующий релиз, повышающий стабильность и безопасность системы

Компания «Ред Софт» выпустила корректирующий релиз системы централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм Промышленная редакция». Обновление 2.1.1 повышает стабильность, безопасность и удобство работы администраторов: улучшены работа «Службы каталогов» и взаимодействие с поддоменами, доработаны клиентский агент и журналирование событий. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

«Ред Адм» — российская система централизованного управления, автоматизирующая процессы администрирования ИТ-инфраструктуры. Промышленная редакция — расширенная версия продукта с продвинутыми инструментами для управления доменом и плавной миграции на отечественный стек решений.

Обновление 2.1.1 улучшает пользовательский опыт и развивает функционал, появившийся в «Ред Адм Промышленной редакции» 2.1.

Безопасность и парольные политики

Теперь администратор сможет явно задавать версию TLS и наборы шифров для LDAP-подключения в файле server.conf (параметры LDAP_TLS_VERSION и LDAP_TLS_SEC_LEVEL). Усилена безопасность: API смены пароля получил защиту от брутфорса, а в парольные политики добавлена дополнительная проверка параметров блокировки учетной записи при неудачных попытках входа.

«Служба каталогов» и контроллеры домена

Повышена стабильность работы с доменными лесами глубиной до четырех уровней и улучшена поддержка поддоменов. «Ред Адм» позволяет строить многоуровневую иерархию доменов. Например, создать корневой домен company.ru с дочерними msk.company.ru, spb.company.ru и dev.msk.company.ru — и управлять доменами из единой точки. Это критично для крупных организаций с филиальной структурой, где каждый регион или дочернее юрлицо требует изолированного домена, но при этом нужна централизованная политика безопасности и репликация данных между уровнями.

Добавлен статус обновления времени для источников синхронизации и появилась возможность удалить компонент управления контроллером домена (менеджер reddc) без удаления самого контроллера.

DNS и первоначальная настройка

Первоначальная настройка стала удобнее: DNS-домен поиска автоматически устанавливается при вводе сервера в домен, на шаге настройки сети появилась возможность остаться в текущем домене, а в форму подключения к существующему контроллеру добавлены поля выбора версии и уровня безопасности TLS.

Для DNS реализованы логирование неуспешных вызовов samba-tool и поддержка имен DNS-записей, начинающиеся с дефиса.

Файловое хранилище

В API для управления ACL-правами добавлена поддержка значения both для одновременного управления явными и наследуемыми правами. Теперь администратор сможет за один вызов API назначать или отзывать и прямые, и наследуемые права доступа к файлу или директории без необходимости выполнять два отдельных запроса. Это сокращает время на массовые операции с правами, снижает риск рассогласования разрешений при автоматизации и упрощает интеграцию «Ред Адм» с внешними системами управления доступом.

Чекбокс «Наследовать права» заменен выбором из трех вариантов: «Только этот объект», «Объект и вложенные», «Только вложенные».

Клиентский агент

Добавлен фильтр по количеству компьютеров, доступных и недоступных для обновления. Данный фильтр помогает оперативно оценить, сколько машин в домене готово принять обновление клиентского агента, а сколько — недоступно из-за сетевых сбоев, ошибок аутентификации или неактивности. Это избавляет от ручного перебора списка по сотням узлов и позволяет сфокусироваться на недоступных хостах, выявить паттерн отказа и применить точечные меры по устранению проблем.

Централизованная установка ОС

Появилась возможность вводить список дисков через запятую и пробел в файле автоустановки (раздел «Диски»), а также добавлена валидация пароля в меню PXE. Это позволит администраторам задавать сразу несколько дисков для развертывания операционной системы в одной строке конфигурации, не дублируя блоки для каждого устройства. Валидация пароля в меню PXE гарантирует, что пароль содержит хотя бы одну латинскую букву или цифру, что блокирует сценарии, когда из-за опечатки или некорректного ввода устанавливается слабый или нечитаемый пароль.

Исправлены ошибки в работе с контроллером домена, DNS, конфигурациями. Подробнее со всеми изменениями можно ознакомиться в справке к обновлению «Ред Адм».

Обновление

Пользователи с действующей техподдержкой могут бесплатно обновиться до версии 2.1.1 через «Центр Загрузки».