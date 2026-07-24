От хранилища к интеллектуальной среде: «Корус Консалтинг» обновил «Авандок.Диск» для крупного бизнеса

ГК «Корус Консалтинг» обновила модуль «Авандок.Диск» — решение для централизованного хранения и совместного использования корпоративного контента организации. В новой версии переработан интерфейс и добавлены новые функции, которые ускоряют совместную работу с файлами и снимают с сотрудников рутинные задачи по поиску и обработке информации с помощью ИИ-инструментов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

«Авандок.Диск» — корпоративная система для хранения и совместной работы с файлами, созданная на базе «Авандок.Платформа». Продукт рассчитан на средние и крупные компании, которые работают с большим объемом файлов и нуждаются в контроле версий, доступов и истории изменений документов.

В новой версии корпоративного хранилища появились функции для работы с данными и документами.

Корпоративные базы знаний. Документы и материалы компании теперь можно объединять в тематические или профильные базы знаний. ИИ-помощник отвечает на вопросы сотрудников на основе корпоративных документов и материалов, указывая конкретные разделы, ссылки на документы и изображения, где найдена информация.

Генерация структуры проектных каталогов по шаблону. Новая версия позволяет настраивать шаблоны структур хранения, и использовать их для создания единообразных каталогов под новые проекты и задачи. При запуске нового проекта система автоматически создает заданную структуру папок.

Совместная работа с документами. Несколько сотрудников могут одновременно работать с одним файлом без пересылки версий по почте и в мессенджерах.

Тегирование пользователей в чатах по документам. Теперь пользователь может отметить коллегу в обсуждении документа, и этот сотрудник автоматически получит уведомление.

Транскрибация и протоколирование встреч. На основе записи совещания встроенный ИИ-помощник формирует протокол с ключевыми договоренностями. Участникам не нужно использовать внешние сервисы, протокол формируется в модуле.

Аннотирование файлов. Система автоматически формирует краткую аннотацию к документу, чтобы пользователь мог быстрее ознакомиться с его содержанием.

После обновления «Авандок.Диск» объединяет хранение файлов, совместную работу с документами и ряд ИИ-инструментов в одной среде. Это позволяет сократить число рабочих операций, связанных с поиском версий, ручным созданием структуры каталогов и сбором комментариев из разных каналов.

«Мы видим, что компании ежедневно теряют время не из-за нехватки информации, а из-за того, что она разбросана по десяткам разных систем и папок. Обновление „Авандок.Диска“ — это ответ именно на эту проблему: мы объединяем хранилище, совместную работу и ИИ-инструменты в единой среде, чтобы сотрудник использовал время на решение задач, приносящих ценность, а не тратил время на поиск нужного документа или версии. Особенно это важно для крупных организаций, где счет идет на тысячи файлов и десятки согласований в день», — сказал Павел Перов, директор по продукту «Авандок» ГК «Корус Консалтинг».