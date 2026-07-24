«МегаФон» обновил сеть в 2 крупнейших городах и 6 районах Вологодчины

«МегаФон» улучшил качество связи для нескольких сотен тысяч жителей Вологодской области. Цифровые улучшения затронули Вологду, Череповец, а также Никольский, Устюженский, Чагодощенский, Шекснинский, Вытегорский и Кадуйский районы региона.

С помощью инструментов big data (большие данные) «МегаФон» проанализировал потребление мобильного трафика в городских локациях Вологды и Череповца. Расчёты позволили с высокой точностью спрогнозировать территории, на которых потребуется дополнительная ёмкость сети. Изменения затронули жилые кварталы в Индустриальном районе Череповца и улицы Возрождения и Чернышевского в Вологде.

На новые базовые станции было установлено современное оборудование с высокой пропускной способностью. В результате ёмкость сети выросла на треть. Этого достаточно, чтобы обеспечивать абонентов качественной связью при высокой нагрузке на сеть, которая увеличивается из-за роста потребления видеоконтента, онлайн-игр и других сервисов. Также после строительства телеком-инфраструктуры расширилась зона покрытия технологии VoLTE, обеспечивающая пользователей кристально чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G.

«Работы мы завершили как раз перед разгаром сезона отпусков. Теперь наши абоненты могут без проблем общаться с помощью мобильной связи и пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами на высокой интернет-скорости. Для нас важен цифровой комфорт пользователей и дома, и на отдыхе. Мы ориентируемся на потребности абонентов: запускаем 4G там, где мобильной связи раньше не было, а где наши объекты уже работают — улучшаем скорость и качество передачи данных. Так мы построили новые объекты связи в отдалённых деревнях Никольского района: Аргуново, Вахнево и Слуда», — отметил директор «МегаФона» в Вологодской области Алла Лебедева.

«МегаФон» уделяет внимание не только крупным городским локациям с повышенной плотностью населения, но и малым населенным пунктам, расположенных в разных районах. Установка оборудования позволила нарастить скорости передачи данных до 50 Мбит/с, увеличить ёмкость сети и равномерно распределить существующую нагрузку между абонентами в Ямышево, Шеломово, Оснополье, Кортиха, Анисимово, Батран, Аксеново и Наговицыно.

В текущем году компания продолжит развивать сеть на территории Вологодской области. Планируется улучшить качество связи в более чем 20 населённых пунктах региона. В настоящее время более 75% населения Вологодской области проживает в зоне надежного покрытия сети «МегаФон».