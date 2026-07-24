Инфраструктура «Биржи ЦТС» развернута в облаке

«Биржа ЦТС», одна из семи лицензированных бирж России, стала первой в стране торговой площадкой, чья инфраструктура полностью развернута в облаке. Партнером проекта выступила K2 Cloud. Об этом CNews сообщил представитель K2 Cloud.

Сегодня на платформе «Биржи ЦТС» торгуют более 1,5 тыс. компаний из пяти отраслевых сегментов — от строительных материалов и металлов до сельского хозяйства и нефтехимии. Совокупный объем торгов за 2025 г. превысил 16 млрд руб.

«Биржа ЦТС» изначально строила торговую платформу как облачную. Классическая модель с собственной инфраструктурой потребовала бы значительных капитальных вложений, длительного внедрения и содержания крупного ИТ-штата. Облачная архитектура позволила сосредоточиться на развитии биржевой функциональности, быстро выйти на рынок и масштабировать ресурсы по мере роста нагрузки.

Ключевым требованием к инфраструктуре была максимальная отказоустойчивость: приостановка организованных торгов даже на 15 минут создает существенные риски как для участников торгов, так и для организатора торговли. Не менее важным было соответствие регуляторным требованиям — 152-ФЗ и приказам ФСТЭК. «К2 Облако» — аттестованная платформа для обработки персональных данных с необходимыми сертификатами. Это позволило «Бирже ЦТС» существенно сократить время на получение собственных разрешительных документов и ускорить ввод площадки в промышленную эксплуатацию.

«Для нас как первой облачной биржи важен партнерский подход, когда провайдер не только предоставляет мощности, но и приходит со своими рекомендациями. Еще на старте нам был выделен менеджер, который глубоко погрузился в нашу инфраструктуру и теперь сам предлагает улучшения, собирает команду экспертов разных подразделений «К2Тех» и полностью сопровождает проекты — от документации до испытаний», — отметил генеральный директор «Биржи ЦТС» Никита Захаров.

Торгово-клиринговая система развернута в отказоустойчивой конфигурации с распределением по трем зонам доступности. Надежность инфраструктуры была подтверждена хаос-тестированиями. В ходе испытаний зоны доступности поочередно отключались, и было установлено, что система сохраняет работоспособность даже при отказе двух из трех зон. Инфраструктура электронного документооборота перенесена во внутренний облачный контур заказчика, что позволило отказаться от стороннего SaaS и обеспечить защиту чувствительных данных. Дополнительно K2 Cloud оптимизировал процессы разработки: цикл подготовки и выпуска обновлений платформы сократился с 60 до 15 минут, что в четыре раза ускорило темпы ее развития.

«Ключевым фактором успеха стало тесное взаимодействие инженерных команд: многие решения прорабатывались совместно ещё на этапе проектирования, что позволило заранее выявить потенциальные риски и подготовить инфраструктуру к промышленной эксплуатации», — отметил Сергей Зинкевич, CEO K2 Cloud.

С момента запуска инфраструктура масштабируется вместе с бизнесом. K2 Cloud обеспечивает техническую поддержку через центр экспертизы по комплексному сервису «К2Тех» и сопровождение CI/CD-процессов заказчика на постоянной основе.