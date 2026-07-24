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ДОМ.РФ запустил единую базу знаний для цифрового развития жилищной сферы

Компания «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) представила единую базу исследований, аналитики и методических материалов по цифровизации для участников жилищной сферы. Новый сервис объединяет ключевые данные о развитии рынка, внедрении современных технологий, чтобы девелоперы и отраслевые специалисты могли принимать решения на основе актуальной информации.

В библиотеке собраны материалы Центра компетенций Эксперт.дом.рф по наиболее значимым направлениям жилищного строительства.

Среди них: отраслевые исследования о цифровизации, технологических трендах и изменениях рынка; отчёты по оценке цифровой зрелости регионов и застройщиков; дайджесты с лучшими практиками, цифровыми решениями и актуальными тенденциями девелопмента; ежеквартальная аналитика по применению технологий информационного моделирования (ТИМ/BIM); методические материалы и стандарты по внедрению цифровых инструментов в жилищном строительстве.

«Сегодня для развития строительной отрасли недостаточно просто внедрять отдельные цифровые решения: важно понимать, какие технологии действительно дают эффект, как меняется рынок и какие практики уже доказали свою эффективность. Создание единой библиотеки исследований позволяет сделать накопленную экспертизу более доступной для участников отрасли и помогает принимать решения на основе данных», — отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов подчеркнул, что аналитика становится одним из ключевых инструментов цифровой трансформации строительства.

«Цифровизация отрасли начинается не только с технологий, но и с качественных данных. Чем лучше участники рынка понимают текущее состояние отрасли, успешные практики и точки роста, тем быстрее они могут внедрять эффективные решения. Открытая аналитика помогает ускорять цифровую трансформацию и формировать единый подход к развитию жилищного строительства», — сказал Александр Лукьянов.

Материалы библиотеки доступны бесплатно для всех участников рынка. Пользователи могут ознакомиться с исследованиями, скачать необходимые материалы и использовать их в работе. Для получения аналитики по запросам можно обратиться по электронному адресу expert@domrf.ru.

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