Затраты на создание одного рабочего места в гибких офисах Москвы превысили 1 млн рублей

Затраты на создание одного рабочего места в новых гибких офисах Москвы достигли 1,094 млн руб. без НДС, подсчитали в Manufaqtury. В эту сумму входят проектирование, ремонт и базовое оснащение офиса, а также комплект индивидуальной мебели. Об этом CNews сообщили представители Manufaqtury.

В конце 2025 г. создание одного рабочего места обходилось примерно в 950–970 тыс. руб. Таким образом, в 2026 г. показатель впервые превысил 1 млн руб., увеличившись за несколько месяцев на 13–15%.

По данным CMWP, в 2026 г. в столице заявлено к открытию 27 тыс. кв. м гибких офисов. При средней плотности 6 кв. м общей площади на одно рабочее место это около 4,5 тыс. мест. На их создание потребуется не менее 4,92 млрд руб. без НДС. В расчет не вошла мебель для переговорных, кухонь, ресепшенов и зон отдыха, поэтому полный бюджет проектов может превысить 5 млрд руб.

Больше 1 млн руб. в каждое рабочее место необходимо вложить до появления арендатора. В условиях растущей вакансии открытие новой площадки становится своеобразной авансовой ставкой на будущую загрузку: деньги уже потрачены, а объём спроса, уровень ставки и срок прихода клиентов еще неизвестны.

«Сегодня рабочее место в гибком офисе стоит больше миллиона рублей еще до того, как за него заплатил первый арендатор. Сначала нужно профинансировать стройку, инженерию, ИТ и мебель, а затем вывести продукт на рынок. Поэтому пустой стол — это уже не просто вакансия, а замороженный миллион», — сказал Андрей Кулагин, сооснователь и управляющий директор Manufaqtury.

Стоимость проектирования, ремонта и базового оснащения одного квадратного метра гибкого офиса оценивается примерно в 171 тыс. руб. без НДС. Шесть квадратных метров, приходящихся в среднем на одно рабочее место, стоят 1,024 млн руб. Еще около 70 тыс. руб. приходится на стол, кресло и другие элементы индивидуального комплекта мебели.

Плотность 6 кв. м рассчитана по общей площади объекта. Помимо кабинетов и открытых рабочих зон в неё входят переговорные, кухни, коридоры, ресепшен, телефонные кабины и зоны отдыха. Вместимость конкретной площадки зависит от ее планировки и продуктовой концепции.

На проектирование, строительные работы, материалы, инженерные системы и базовое ИТ-оснащение заявленных объектов потребуется 4,61 млрд руб. Из них 194,2 млн руб. приходится на проектирование, около 3,8 млрд руб. — на работы и материалы, еще 613,8 млн руб. — на управление проектами, накладные и сопутствующие расходы.

Мебель для 4,5 тыс. индивидуальных рабочих мест обойдется как минимум в 315 млн руб. Эта оценка не учитывает оснащение переговорных и общих зон. Поэтому 4,92 млрд руб. — нижняя граница расходов, а не окончательная стоимость запуска площадок.

Расчет выполнен в действующих рыночных ценах с помощью калькулятора ремонта офисных помещений Manufaqtury, созданного по итогам совместного исследования с Kubra Project Management. В нtм заложена базовая отделка без эксклюзивных материалов и нестандартных архитектурных решений.