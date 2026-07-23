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«ЮMoney» запустил доставку карт через «Самокат» в Перми

Сервис «ЮMoney» объявил о запуске быстрой доставки карт в Перми с помощью курьеров-партнёров «Самоката». Теперь жители города могут получить пластиковую карту «Мир» от 15 минут. Пермь стала четвёртым городом в России, где доступен такой формат, после Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

«В «ЮMoney» почти треть всех курьерских доставок карт приходится на экспресс-канал через «Самокат». Мы ожидаем, что с запуском в Перми доля быстрой доставки будет расти. Пользователи всё чаще выбирают сервисы, которые работают мгновенно. Наш продукт позволяет быстро получить полноценное платёжное средство для офлайн- и онлайн-платежей. Активация карты происходит онлайн и полностью закрывает потребности в проведении повседневных платежей» — отметила Наталья Ражева, руководитель направления карточных продуктов «ЮMoney».

Расширение географии экспресс-доставки на региональные центры демонстрирует стратегию «ЮMoney» по масштабированию сервиса на другие города России по мере роста пользовательского спроса.

«Мы видим, что всё больше компаний используют быструю доставку для собственных сервисов. Логистика становится важной частью клиентского опыта, и для пользователей уже важно не только что они получают, но и как быстро это происходит. Поэтому мы продолжаем развивать сотрудничество с партнёрами, помогая им делать свои продукты ещё доступнее и удобнее для клиентов», — сказала Ирина Ефимова из «Самоката», руководитель направления взаимодействия с внешними партнёрами.

В Перми оформить доставку с помощью «Самоката» можно для моментальных чёрных карт «Мир» от «ЮMoney». Заказ доступен на сайте и в приложении «ЮMoney». Если кошелька ещё нет, регистрация займёт пару минут.

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На сайте нужно открыть страницу заказа, выбрать карту в чёрном дизайне и указать адрес доставки — система проверит, доступна ли экспресс-доставка в этой локации. В приложении нужно зайти в раздел «Карты», нажать «Выпустить карту» и выбрать «Быстрая пластиковая». После указания адреса система подскажет, можно ли заказать доставку по этому адресу.

Оплатить карту нужно только один раз — 699 руб. Выпуск, доставка и обслуживание уже включены. Картой удобно платить онлайн и в обычных магазинах, а за покупки начисляется кешбэк баллами от «ЮMoney» и рублями от партнёров платёжной системы «Мир».

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