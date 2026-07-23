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«Яндекс Музыка» разработала технологию совместных рекомендаций и запустила «Мою волну» на двоих»

«Яндекс Музыка» представила первую социальную механику для потоковых рекомендаций — «Мою волну на двоих». Это отдельный и самостоятельный поток рекомендаций, в котором учитываются музыкальные вкусы сразу двух слушателей и подбираются треки, близкие каждому из них. Так пользователи смогут открывать новую музыку через предпочтения друг друга и заодно чуть лучше узнавать того, с кем запустили совместную волну. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Музыки».

«Моя волна на двоих» создана для моментов, когда музыку хочется разделить с близким: вечер дома или долгая дорога в машине. Даже если друзья далеко друг от друга, общая музыка в наушниках помогает почувствовать себя ближе.

За этим стоит технология: «Моя волна на двоих» работает на базе нового поколения ИИ-рекомендаций «Яндекс Музыки», генеративной модели ARGUS, — только в ней алгоритмы учитывают вкусы сразу двух слушателей. Для каждого система строит индивидуальное ранжирование треков на основе истории прослушиваний и действий в сервисе, а затем объединяет их в общий поток. В него попадает не только музыка, которая может понравиться обоим, но и треки, близкие только одному из слушателей — они могут стать неожиданным открытием для второго.

«Яндекс Музыку слушает 34,5 млн подписчиков «Плюса» в месяц. Мы знаем, как наши пользователи любят «Мою волну», и хотели дать им возможность слушать ее вместе с близкими, открывая музыку друг друга. Основной вызов был в том, как применить наши технологии к двум людям одновременно, чтобы «Моя волна на двоих» была бесконечной и обновлялась в режиме реального времени, но при этом личные рекомендации каждого слушателя не сбивались. Мы спроектировали механику так, чтобы только сильные сигналы — лайки и дизлайки — учитывались в персональном профиле каждого участника, а сами прослушивания работали в приватном режиме. Поэтому можно слушать «Мою волну на двоих» — и это не повлияет на личную Мою волну», — сказала Александра Сагалович, руководитель «Яндекс Музыки».

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Создать «Мою волну на двоих» можно за несколько секунд: нужно выбрать ее в разделе Коллекция и отправить ссылку-приглашение тому, с кем хочется слушать музыку вместе. Как только человек присоединяется по ссылке, у обоих слушателей в коллекции появляется общая волна, которую можно переименовать по-своему. Каждый слушает «Мою волну на двоих» в своем темпе — на личном устройстве и тогда, когда удобно.

«Моя волна на двоих» доступна пользователям с подпиской «Яндекс Плюс» в мобильном и десктопном приложении, а также веб-версии «Яндекс Музыки».

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