Вышло обновление «БФТ.ЕНСИ»: система получила развитие сервисов ИИ, ETL, BPM, инструментов для работы со справочниками МТР

«БФТ-Холдинг» представил новую версию системы управления мастер-данными «БФТ.ЕНСИ». Обновление расширяет возможности работы интеллектуальной обработки и контроля качества данных, автоматизации бизнес-процессов, ведения материально-технических ресурсов (МТР) и справочника контрагентов. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

«БФТ.ЕНСИ» – один из флагманских продуктов «БФТ-Холдинга» класса MDM (Master Data Management – управление мастер-данными / основными данными), предназначенный для ведения и управления мастер-данными и нормативно-справочной информацией (НСИ). Система помогает формировать единое пространство справочников на основе данных из разных информационных систем, поддерживать актуальность и согласованность записей, контролировать изменения и использовать качественную НСИ в связанных бизнес-процессах.

Новая версия направлена на повышение эффективности всей цепочки работы с мастер-данными: от первичной загрузки и проверки записей до их классификации, согласования, актуализации, поиска и использования в бизнес-процессах.

Работа с МТР, сложными классификаторами и интеллектуальная нормализация данных

Расширены возможности поиска по техническим характеристикам МТР с сохранением фильтров. Это позволяет быстрее возвращаться к нужному срезу данных и использовать его многим пользователям.

Реализована выгрузка данных справочника МТР с параметрическим описанием в интерфейсе просмотра.

В карточке МТР появилась настройка отображения технических характеристик под разные сценарии и роли пользователя.

Добавлен конструктор правил проверки и отображения характеристик и доработан конструктор формул наименований для упрощения настройки.

Для иерархических сложносоставных классификаторов добавлена загрузка и выгрузка шаблонов классов и свойств в Excel.

В процесс классификации и нормализации записей номенклатуры встроен сервис AI MasterData. Сервис помогает исправлять грамматические и синтаксические ошибки, классифицировать, извлекать атрибуты из названий и обогащать записи данными из внешних источников с использованием технологий искусственного интеллекта.

BPM (управление бизнес-процессами), качество данных, безопасность и администрирование

Получил развитие ETL-инструмент (трёхэтапный процесс работы с данными), включая графический интерфейс для настройки процессов преобразования данных.

Реализована настройка составных правил обработки данных с возможностью встраивать их в стандартные процессы создания и обновления данных справочников.

Появился интерактивный инструмент визуализации и симуляции потока выполнения бизнес-процесса, построенного в нотации BPMN 2.0. Он позволяет анимировать перемещение «токенов» – виртуальных маркеров выполнения – по элементам схемы процесса и увидеть, как система обработает различные варианты выполнения.

Реализована поддержка параллельного выполнения задач по разным версиям процессов, что позволяет обновлять бизнес-логику без остановки системы.

В функционале проверки качества данных реализована возможность автоматического исправления данных по заданным правилам.

Реализованы изменения для администраторов и специалистов по информационной безопасности: двухфакторная идентификация, просмотр изменений метаданных объекта НСИ в разрезе пользователей и даты изменений, просмотр назначенных ролей через профиль пользователя, а также расширение списка ролей для ограничения доступа к пользовательским рубрикаторам – закладкам и недавно открытым элементам.

Ведение справочника контрагентов

Реализован сценарий ведения справочника контрагентов с автоматическим обогащением записей из внешних источников (Федеральной налоговой службы (ФНС), Министерства юстиции России (Минюст России)).

Реализована загрузка внешних реестров: Реестра иностранных агентов (источник – Минюст) и Государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (РАФП) (источник – ФНС).

Поиск, фильтры и навигация

Модернизированы инструменты поиска, фильтрации и упорядочивания данных: многооконность для ссылочных полей в рамках одной страницы браузера, сортировка строковых атрибутов по числовому значению, работа с закладками и сохранение истории пользовательской навигации в недавно открытых, формирование параметризованных фильтров, просмотр JSON-представления записи в отдельном модальном окне и поиск полей карточки записи по горячим клавишам.

Метрики, обучение и тестовая лицензия

Реализован функционал «Конструктор метрик» для формирования бизнес-метрик и сбора статистических данных по различным параметрам объектов системы. Он позволяет фиксировать значимые события и изменения в данных: например, сколько раз за выбранный период менялось определенное поле или как изменялся статус записи. Настроенные метрики помогают оценивать динамику работы с данными, контролировать отдельные процессы и использовать полученную статистику в прикладных сценариях и аналитике.

В новой версии предусмотрена возможность развертывания «БФТ.ЕНСИ» в режиме тестовой эксплуатации по временной лицензии. Такой формат позволяет потенциальным заказчикам, партнерам и вендорам оценить функциональные возможности системы и протестировать отдельные сценарии работы с мастер-данными до промышленного внедрения. Лицензия предоставляется на ограниченный период времени.

«Сегодня зрелое управление мастер-данными – это уже не вопрос единого справочника или отдельной MDM-системы. Для крупных организаций принципиально важно выстроить единый подход к данным: от того, как они появляются и проверяются, до того, как используются в закупках, учете, аналитике, управленческих решениях и сквозных бизнес-процессах. Именно в этой логике мы развиваем «БФТ.ЕНСИ» – как комплексную среду, которая помогает организациям не просто наводить порядок в НСИ, а повышать качество процессов, сокращать операционные издержки и получать больше управленческой и экономической отдачи от данных», – сказал Максим Зацепин, директор Департамента систем управления данными «БФТ-Холдинга», владелец продукта «БФТ.ЕНСИ».