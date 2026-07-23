Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация
|

Впечатления вошли в топ трат российских путешественников

Поездка все чаще строится вокруг культурных событий — концерта, фестиваля или спортивного матча. Вместе с жильем и едой впечатления стали главными тратами россиян за границей — данные финтех-сервиса «Плати по Миру». Об этом CNews сообщили представители «Плати по Миру».

Люди все охотнее платят за то, что запомнится, — экскурсии, концерты, фестивали, спортивные матчи. Билет на крупный фестиваль обходится примерно в $600, экскурсия — в $30–80. Событие больше не дополнение к отпуску: ради концерта, экскурсии или спортивного события все чаще планируют отдельные поездки.

Самый наглядный пример — музыкальный фестиваль Tomorrowland, проходивший с 17 по 19 июля в Бельгии: билеты на него пользователи сервиса покупали еще весной, в среднем примерно по $600-700.

Ключевые цифры летнего сезона: $1,7 тыс. в среднем тратят путешественники за одну поездку; жилье, еда и впечатления — три главные статьи расходов в поездках; ~$600 — билет на крупный фестиваль; экскурсии — $30–80; +21% — июль обгоняет июнь по тратам в поездках: сезон продолжает разгоняться, а впереди август — с фестивалями и стартом сезона в европейских чемпионатов по футболу и не только.

Зачем бизнес собирает ИТ-инфраструктуру в готовые ПАК
Зачем бизнес собирает ИТ-инфраструктуру в готовые ПАК Цифровизация

«Люди все чаще едут в путешествие за эмоциями. По нашим данным, такие поездки планируют, потому что хотят, чтобы путешествие запомнилось на всю жизнь. Люди всё больше ценят жизнь и эмоции здесь и сейчас», — Павел Белов, директор по развитию «Плати по Миру».

Методология исследования: по обезличенным данным платежей пользователей «Плати по Миру» за июнь-июль 2026 г. (более 200 тыс. человек).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что нужно для автоматизации обслуживания зданий в госсекторе

В кредитных iPhone при просрочке платежа будут работать только звонки, часы и настройки

Никита Векессер, Orion soft: Безопасность ИИ – новая инфраструктурная задача бизнеса

Wildberries после атак БПЛА на склады выплачивает компенсации и обсуждает с властями господдержку

Сергей Ступин, «Оптимакрос»: Большинство проектов, называемых IBP, на самом деле таковыми не являются

Россияне массово отказываются от мобильного интернета. Трафик рухнул по всей стране, перспективы мрачные

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще