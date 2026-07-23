VK AI Space представила многоуровневую память для корпоративных ИИ‑агентов

VK AI Space представила многоуровневую память для корпоративных ИИ‑агентов. Она позволяет агентам сохранять, накапливать и переиспользовать информацию на всех этапах работы: как в текущем диалоге, так и в рамках долгосрочной работы над проектом. За счет этого они превращаются из статичных ассистентов в цифровых сотрудников с устойчивым контекстом и накопленными знаниями. Память агентов встроена в общий комплекс функций платформы VK AI Space. Об этом CNews сообщили представители VK.

Многоуровневая память состоит из четырех слоев. Сессионная сохраняет ход диалога и текущие задачи, пользовательская фиксирует профиль и предпочтения сотрудника, проектная накапливает материалы, решения и правила в рамках проекта, а в памяти самого агента отражается его личный опыт: какие подходы оказались эффективными и какие правки вносил сотрудник.

Таким образом ускоряется подготовка сложных ответов. При разборе инцидента, создании проектного отчета, подготовке ответа на тендер — контекст не нужно собирать заново в каждом диалоге, агент вспомнит похожий случай из проектной памяти. Доля повторно решаемых задач, по оценке VK Tech, сокращается на 40–50%, в зависимости от зрелости процессов.

Например, при подготовке тендера агент формирует ответы на требования из базы знаний, а сотрудник дорабатывает и фиксирует в памяти проекта. В дальнейшем готовые артефакты и исходные данные переиспользуются командой и агентами, сокращая время на поиск информации и согласования.

При этом память не открывает нового доступа к информации, что важно с точки зрения безопасности. Агент видит только те данные, которые доступны самому сотруднику в соответствии с его ролью. Сотрудник может посмотреть, что помнит агент, и удалить лишнее. Все данные хранятся в контуре компании и не уходят во внешние сервисы.

«Память агентов превращает знания сотрудников в масштабируемый актив компании. Корпоративный ИИ делает профессиональный опыт многократно используемым: при запуске продукта или внедрении системы агент фиксирует не только итоговый результат, но и контекст, принятые решения и аргументацию. Эти данные сохраняются как применимый кейс для будущих задач. Так формируется единое пространство — корпоративный искусственный интеллект, в котором люди и агенты работают в общем контуре, а результаты их совместной работы накапливаются и масштабируются между командами», — Роман Стятюгин, директор по ИИ‑продуктам VK Tech