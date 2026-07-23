Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Турвизор» реализовал кросс-мессенджерный трекинг цен на туры с резервным каналом доставки уведомлений

Команда агрегатора туров «Турвизор» представила техническое решение задачи гарантированной доставки уведомлений об изменении цен. Новая механика позволяет пользователям подписаться на отслеживание стоимости отобранных туров и получать оповещения через несколько каналов одновременно, включая резервный.

В основе решения лежит событийная модель взаимодействия с базой данных витрины. При фиксации изменения цены в объекте «Избранного» система инициирует рассылку через подключенные клиентские интерфейсы. Пользователь может выбрать канал получения уведомленийTelegram-бота или официальный бот на платформе «Макс».

«Мы спроектировали эту функцию как отказоустойчивый микросервис оповещений. Ключевая задача — минимизировать временной лаг между изменением цены и получением сигнала конечным пользователем, а также нивелировать риски, связанные с нестабильностью какого-либо одного канала связи», — сказали разработчики.

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат
Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат Цифровизация

Сценарий для пользователя реализован в парадигме минимального количества действий: сервис «Избранное» – активация триггера «Следить за ценой» – выбор мессенджера для получения алертов. По данным внутренней аналитики компании, внедрение моментальных оповещений повышает конверсию в бронирование среди сегмента «сомневающихся» пользователей, откладывающих покупку в ожидании просадки стоимости.

Технологический стек: событийно-ориентированная архитектура оповещений; интеграция с API Telegram и платформы «Макс»; асинхронная обработка запросов из базы объектов «Избранного».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ из розетки, или как Foundation Model Hub меняет экономику работы с нейросетями, — рассказывает Дмитрий Подшибякин, «Турбо Облако»

В кредитных iPhone при просрочке платежа будут работать только звонки, часы и настройки

Максим Мелешкин, «Цифра Банк»: Без формализации бизнес-процессов внедрение SOAR невозможно

Wildberries после атак БПЛА на склады выплачивает компенсации и обсуждает с властями господдержку

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026»

Россияне массово отказываются от мобильного интернета. Трафик рухнул по всей стране, перспективы мрачные

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще