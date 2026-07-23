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«Точка Банк» подписал соглашение с Минцифры России о развитии мобильной электронной подписи

«Точка Банк» присоединился к соглашению Минцифры России о развитии и внедрении мобильной электронной подписи «Госключ». Сотрудничество направлено на проработку новых сценариев использования сервиса, обмен технологической экспертизой и поддержку интеграции в продукт электронного документооборота. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

Первым направлением сотрудничества станет развитие сервиса «Транспортный ЭДО» от «Точка Банка». Интеграция с «Госключом» позволит участникам перевозок (грузоотправитель, перевозчик, грузополучатель) подписывать электронные перевозочные документы, включая электронные транспортные накладные (ЭТрН), прямо со смартфона. Предпринимателям не потребуется использовать компьютер и физический носитель электронной подписи — все необходимые действия можно будет выполнить через «Госключ».

Новый сценарий особенно актуален в преддверии обязательного перехода на ЭПД с 1 сентября 2026 г. «Точка Банк» планирует адаптировать технологию под реальные сценарии работы предпринимателей.

Развитие интеграции пройдет в два этапа. Сначала возможность подписывать электронные перевозочные документы появится у индивидуальных предпринимателей, которые самостоятельно выполняют перевозки. Они смогут подписывать документы в«Госключе». Следующим этапом будет работа в отдельном кабинете водителей-физических лиц. Предприниматели смогут делегировать работу, а наёмные водители работать с подписанием неквалифицированной электронной подписью, находясь в рейсе.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

«Для нас подключение “Госключа” — возможность сделать электронный документооборот действительно мобильным и упростить работу предпринимателей. С 1 сентября 2026 г. документы будут подписываться на разных этапах перевозки, при этом водители и предприниматели часто работают непосредственно в рейсе и не имеют постоянного доступа к компьютеру. Видим потенциал технологии значительно шире — в будущем рассматриваем возможность внедрения “Госключа” и в других продуктах, например, при открытии счета, что может сильно ускорить подписание электронных документов», — сказал Даниил Смирнов, лидер сервиса «ЭДО» от «Точка Банк».

Транспортный ЭДО «Точка Банка» входит в список аккредитованных операторов ИС ЭПД.

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