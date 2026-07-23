Рекламная выручка «Яндекс UrbanAds» выросла на 21% за первый год работы бренда

За первый год после объединения рекламных возможностей городских сервисов «Яндекса» под брендом UrbanAds рекламная выручка платформы выросла на 21%. За это же время количество заведенных рекламных кампаний выросло на 33%. Показатели сопоставили с результатами за 12 месяцев до запуска «Яндекс UrbanAds».

Рост выручки обеспечили развитие рекламных форматов внутри городских сервисов «Яндекса», доступ к запуску рекламодателями кросс-сервисных кампаний и новые инструменты для их настройки, в том числе более прозрачная аналитика для оценки эффективности размещений. Среди новых возможностей — повторный показ объявлений тем, кто уже интересовался предложениями бренда, и поиск аудитории со схожими интересами (look-a-like), а также форматы, которые позволяют вести пользователей на внешние сайты (click-out реклама) и в приложения. Развитие такого инструментария привело к увеличению числа запущенных рекламных кампаний. Сейчас брендам доступно более 135 параметров таргетинга.

За год рекламные размещения через «Яндекс UrbanAds» получили 23 млрд показов в городских сервисах «Яндекса». Хотя бы один раз с рекламой внутри приложений взаимодействовали 97% аудитории, а кампании охватили каждого второго жителя российских мегаполисов.

«Яндекс» масштабировал рекламную платформу городских сервисов и создал бренд UrbanAds в июле 2025 г., объединив рекламные возможности «Яндекс Go», «Еды», «Деливери», «Лавки» и «Маркета». Это позволило рекламодателям запускать кампании сразу в нескольких городских сервисах из единого кабинета, использовать кросс-сервисные спецпроекты, новые рекламные форматы, расширенные инструменты аналитики и офлайн-инвентарь «Такси» и «Драйва».