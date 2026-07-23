Новосибирская компания создает рабочую среду, которая изменит принципы работы за компьютером

ИT-компания «Логарифмика» из новосибирского Академгородка разработала десктоп-приложение для повышения эффективности «Восход». Это рабочая среда, организованная вокруг проектов, а не приложений. С ней можно не отвлекаться на переключение между окнами, не терять фокус на задаче и время на поиск нужных данных. Об этом CNews сообщили представители компании «Логарифмика».

«Восход» упорядочивает работу над проектами, помещая все файлы, страницы, приложения, сервисы и даже чаты, относящиеся к конкретному проекту, в одном рабочем пространстве — контексте. Переключаясь между разными контекстами, пользователь меняет не просто набор окон, а всю рабочую ситуацию, и не тратит время на попытки вспомнить, где у него что лежит.

Приложение меняет интерфейс, но работает поверх установленной операционной системы, не заменяя ее. Пользователю не нужно отказываться от привычной ему Windows или macOS с их знакомыми программами. «Восход» просто собирает для него в контексте все данные, связанные с проектом, и делает доступ к ним более быстрым и организованным.

Виды и масштабы контекстов при этом могут быть любыми — от принципиально различных кейсов на работе с множеством задач до разных сфер жизни («Офис», «Семья», «Свободное время» и т.д.). Можно работать над конкретной задачей отдельно от других. Все данные продолжают храниться локально на компьютере пользователя, создатели «Восхода» не получают к ним доступ.

«Логарифмика» — резидент Новосибирского Академпарка и фонда «Сколково».

Основатель «Логарифмики» Юрий Винокуров: «Любой рабочий проект размазан по огромному количеству приложений. Каждый инструмент по отдельности может быть отличным, проблема возникает, когда мы пытаемся собрать из них необходимые данные. Операционная система помогает найти нужное приложение. Файловая система — файл. Браузер — вкладку. Мессенджер — чат. Но ни один из них не понимает, что все это части одной задачи. В какой-то момент мы подумали — возможно, компьютер просто организует работу вокруг не той сущности? Для системы основной сущностью остается приложение. Для человека ею чаще является проект, клиент, роль или задача. Что, если сначала выбирать контекст, а уже потом — инструменты?»

Базовая версия «Восхода» будет бесплатной, потому что «каждый человек в мире имеет право на эффективную организацию своего пространства». Для совместной работы и доступа к одним и тем же контекстам с нескольких устройств компания подготовила разнообразные подписки — под любые задачи и на любой бюджет.

Полноценный старт «Восхода» запланирован на сентябрь 2026 г. В июле 2026 г. «Логарифмика» запустила кампанию проекта на краудфандинговой платформе Planeta.ru — деньги собирают не на вывод продукта на российский и мировой рынки, а для внедрения ИИ-функций и проведение маркетинговой кампании.