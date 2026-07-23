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«Код Безопасности» и Orion soft подтвердили совместимость решений

Российский вендор средств защиты информации «Код Безопасности» и разработчик инфраструктурных решений для Enterprise-бизнеса Orion soft подтвердили совместимость продукта Secret Net Studio для Linux 8.4 с системой виртуализации zVirt. Совместное использование решений поможет компаниям выстроить централизованное управление безопасностью на уровне гостевой операционной системы каждой виртуальной машины. Об этом CNews сообщили представители «Кода Безопасности».

В ходе тестирования была проведена всесторонняя проверка ключевых подсистем защиты информации. Специалисты подтвердили работоспособность модулей идентификации и аутентификации, дискреционного разграничения доступа, подсистемы аудита, контроля целостности, замкнутой программной среды (ЗПС), контроля устройств (КУ) и персонального межсетевого экрана (ПМЭ). По результатам проверки критических конфликтов и сбоев в работе выявлено не было – все функции СЗИ работают в полном объеме.

«Мы рады подтвердить совместимость наших решений с платформой виртуализации zVirt. Для наших заказчиков это означает возможность строить защищенные виртуальные инфраструктуры с использованием полного функционала Secret Net Studio без компромиссов в вопросах безопасности. Тесное технологическое партнерство с вендорами, такими как Orion soft, позволяет нам оперативно обеспечивать совместимость новейших версий продуктов, что критически важно для стабильной работы корпоративных систем», – отметил руководитель направления стратегического маркетинга «Кода Безопасности» Павел Коростелев.

«Совместимость наших продуктов снимает технические барьеры для ИТ-команд заказчиков. Интеграция платформы виртуализации zVirt и защитного контура Secret Net Studio работает “из коробки”. Инженерам больше не нужно тратить время на поиск вариантов обеспечения совместимости и обходных путей при обновлении компонентов. Компании получают готовое российское решение, которое легко масштабируется и защищает данные внутри виртуальных машин так же эффективно, как и на физических серверах, упрощая выполнение требований по информационной безопасности», – сказал директор технического пресейла и партнерских интеграций Orion soft Александр Гавриленко.

Сертификат совместимости действует для версий Secret Net Studio для Linux 8.4.563.0 и zVirt 4.5. Решение может быть рекомендовано для построения защищенных виртуальных сред в государственных учреждениях и коммерческих организациях с высокими требованиями к информационной безопасности.

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