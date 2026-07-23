Разделы

Цифровизация Внедрения
|

ИДС «Боржоми» автоматизировала управленческий учет по МСФО: консолидация холдинга за пять дней

В апреле 2025 г. в группе компаний ИДС «Боржоми» стартовал проект по построению единой модели управленческого учета на основе методики МСФО. К февралю 2026 г. холдинг получил полностью автоматизированную систему управленческой отчетности с консолидацией по всем юридическим лицам. Проект реализовала компания SENSU (часть группы TWIGA). Об этом CNews сообщили представители группы TWIGA.

На момент старта управленческий учет в разных юридических лицах холдинга велся по различным методикам и в разных системах. Консолидация требовала значительного объема ручных операций и использования Excel, что увеличивало сроки закрытия и повышало риски ошибок.

Перед проектной командой стояла задача создать единую финансовую модель холдинга, адаптированную под управленческие задачи компании, и автоматизировать все операции управленческого учета без использования внешних файловых инструментов.

Для юридических лиц, работающих в контуре ERP, была реализована транзакционная модель учета в типовом модуле МСФО. Для остальных компаний холдинга — в том числе зарубежных — была внедрена трансформационная модель на базе «1С Управление холдингом» с модулем МСФО. В системе были настроены механизмы интеграции с ERP и разнородными базами данных, а также автоматизированы процедуры закрытия месяца и выпуска консолидированной отчетности.

Особенностью проекта стало параллельное формирование методологии и ее автоматизация. Модель управленческого учета корректировалась по мере внедрения, что позволило гибко адаптировать систему под реальные бизнес-потребности.

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера
Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера бизнес

«В результате ИДС «Боржоми» получила полностью автоматизированный управленческий учет всех предприятий холдинга, унифицированную методику и автоматическую консолидацию. Закрытие месяца по группе, включая консолидированную отчетность, осуществляется на пятый день, что соответствует согласованным KPI», – сказал Вячеслав Матвиевский, управляющий директор SENSU.

«Для финансовой функции этот проект стал переходом от трудоемкой консолидации вручную к управлению на основе единой, прозрачной и проверяемой модели данных. Нам было важно не просто ускорить закрытие месяца, а обеспечить сопоставимость показателей по всем юридическим лицам и получить инструмент, на который можно опираться при принятии управленческих решений. Автоматизация учета по МСФО дала нам именно такую основу», — отметил Антон Семенив, заместитель генерального директора по финансам ИДС «Боржоми».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке

Российский ИИ будет точно контролировать сахар в крови при диабете у женщин

Анатомия страха. Возможен ли технологический суверенитет ИТ-инфраструктуры без потери управляемости?

Google на грани бунта. Тысячи сотрудников требуют защитить их от увольнений из-за ИИ

Сергей Ступин, «Оптимакрос»: Большинство проектов, называемых IBP, на самом деле таковыми не являются

В России создан алгоритм, повышающий надежность бортсистем самолетов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще