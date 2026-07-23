Группа «Плюс» перезапустила цифровой сервис аренды со страховкой вместо депозита

Группа «Плюс» перезапустила цифровой сервис аренды жилья. С помощью сервиса партнеры сети офисов услуг в сфере недвижимости «Самолет Плюс» (входит в группу «Плюс») могут проводить сделки аренды в цифровом формате: формировать договор, подписывать документы и оформлять страховой полис вместо классического депозита. До перезапуска компания развивала отдельный онлайн-сервис для аренды жилья, а сейчас встроила этот сценарий в «Топнлаб Плюс» — платформу для риелторов и агентств недвижимости. Об этом CNews сообщили представители группы «Плюс».

Рынок аренды остается одним из самых массовых сегментов недвижимости, но значительная часть сделок по-прежнему оформляется вручную. Агенту нужно согласовать условия между собственником и арендатором, подготовить договор и организовать подписание. В классическом процессе это может занимать один-два дня. Цифровой сервис позволяет оформить и подписать договор менее чем за час. Сделку можно провести в том числе если арендодатель и арендатор находятся в разных городах. Это особенно важно для собственников, которые сдают квартиру удаленно. По данным группы «Плюс», каждая шестая сделка по аренде квартир проходит дистанционно.

Сервис автоматизирует подготовку документов: договор оформляется на основе данных в карточке объекта, затем агент через сервис отправляет его сторонам на подписание. Документы подписываются с помощью простой электронной подписи: стороны подтверждают подписание через SMS-код, а договор сохраняется в электронном виде.

В сервисе также сохранилась возможность оформить страховой полис вместо классического депозита. Такой формат был доступен в прежней версии цифрового сервиса аренды: страховку вместо депозита выбирали около 80% арендаторов.

Обычно размер депозита сопоставим с месячной арендной платой. По данным группы «Плюс», средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Москве в 2026 г. составляет около 65 тыс. руб., в Московской области — 39 тыс. руб., в Петербурге и Ленинградской области — около 40 тыс. руб. В новом сервисе аренды полис оформляется на 11 месяцев и стоит в пять раз меньше месячной аренды. Например, страховка квартиры с арендой 60–79 тыс. руб. в месяц обойдется примерно в 12 тыс. руб., а при аренде от 100 тыс. руб. — около 20 тыс. руб. Полис покрывает риски, связанные с повреждением отделки, мебели, техники и инженерного оборудования, ущербом от животных, гражданской ответственностью перед соседями, а также непредвиденные расходы сторон при досрочном прекращении договора аренды.

На первом этапе сервис доступен партнерам сети «Самолет Плюс». В будущем он может быть открыт для более широкого круга пользователей.