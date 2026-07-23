Диаграммы связей стали самостоятельным разделом главного меню «ПланФикса»

«ПланФикс» выделил «Диаграммы связей» в самостоятельный раздел главного меню. Инструмент позволяет визуально планировать работу, превращать элементы схем в реальные задачи и отображать связи между проектами, сотрудниками, контактами и автоматическими сценариями. Об этом CNews сообщили представители «ПланФикса».

В «ПланФиксе» инструмент «Диаграммы связей» теперь доступен как самостоятельный раздел главного меню. Это упрощает доступ к визуальному планированию и позволяет быстрее переходить от обсуждения идей к реализации проектов.

В отличие от классических сервисов для создания ментальных карт, диаграммы связей в «ПланФиксе» не остаются абстрактными схемами. Любой элемент диаграммы можно превратить в реальную задачу, назначить исполнителя, установить сроки и сразу включить в работу.

Весь процесс работы над проектами и задачами — от планирования и до реализации — ведется в едином рабочем пространстве.

Какие элементы можно выносить на диаграмму связей

Диаграмма связей в «ПланФиксе» позволяет работать не только с задачами. На холсте можно размещать проекты, карточки сотрудников и внешних контактов, а также элементы управления процессами — пользовательские кнопки и автоматические сценарии. Это помогает визуализировать как структуру проекта, так и логику его работы.

Два основных сценария использования

Диаграммы связей помогают решать две ключевые задачи: создавать структуру будущей работы и разбираться в уже действующих процессах.

Планирование с нуля. Диаграмма связей позволяет начать с мозгового штурма, а затем одним действием превратить элементы схемы в задачи.

Визуализация действующих процессов. На диаграмму можно добавить существующие проекты, задачи, сотрудников и контакты, чтобы увидеть связи между ними. Это помогает оценить структуру работы, выявить зависимости и сделать сложные процессы более наглядными.

Выделение «Диаграмм связей» в отдельный раздел главного меню делает инструмент доступнее для регулярного использования и сокращает путь от планирования до выполнения задач в «ПланФиксе».