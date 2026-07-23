«Деловые Линии» и «Авито Работа»: спрос на молодых специалистов в логистике продолжает расти

Эксперты перевозчика и платформы «Авито Работа» проанализировали развитие рынка труда в сфере складской логистики по итогам мая-июня 2026 г. Партнеры пришли к выводу, что сейчас отрасль активно привлекает молодых специалистов. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Так, по данным «Авито Работы» весной 2026 . средний предлагаемый доход для студентов в группе складских профессий вырос на 38% и достиг 95 тыс. руб. в месяц. При этом наиболее заметный рост зарплатных предложений зафиксирован у сортировщиков (+48%, до 62 тыс. руб.), упаковщиков (+21%, до 103 тыс. руб.) и сотрудников склада (+14%, 97 тыс. руб.). Это подтверждает, что компании конкурируют за молодежь и готовы предлагать ей выгодные условия.

«Сфера складской логистики сегодня — один из драйверов рынка трудоустройства. Мы видим, что работодатели активно борются за персонал, особенно в регионах, которые становятся новыми логистическими хабами. При этом компании все чаще обращают внимание на студентов и молодых специалистов, предлагая им не только достойную оплату, но и возможности для обучения и карьерного роста. Это подтверждается и ростом зарплатных ожиданий: в возрастной группе 25–34 лет они выросли на 12% и превысили 73 тыс. руб., а среди соискателей 18–24 лет — на 29%, более чем до 63 тыс. руб.», — сказал Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления «Авито Работы».

По данным ГК «Деловые Линии», количество откликов молодых специалистов на складские вакансии год к году остается стабильным и составляет порядка 15-20% от общего числа соискателей. Если говорить про офисные вакансии, то наибольший спрос на молодые кадры отмечается в департаментах продаж и снабжения.

«Для крупных логистических операторов привлечение молодых специалистов — это прежде всего возможность сформировать стратегический кадровый резерв. В этом году мы запустили планомерную работу с вузами и колледжами, привлекая на практику студентов в наши отделы продаж, логистики, информационных технологий, закупок, маркетинга и HR. Только этой весной и летом у нас стажировались порядка 80 студентов. Больше половины из них рассматриваются нами как перспективные кандидаты на постоянные должности», — сказал Дмитрий Хрущалев, заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии».

В группе компаний добавили, что логистическая отрасль остается одной из наиболее перспективных для вертикального роста. В частности, более 70% руководителей и экспертов грузоперевозчика выросли внутри компании, начав с линейных позиций.