Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

Банк «Русский Стандарт»: клиенты предпочитают решать финансовые вопросы в онлайн-чатах

«Русский Стандарт» выяснил, какой способ общения с банком россияне выбирают чаще всего. Онлайн-чаты являются лидерами с долей в 52%. Об этом CNews сообщили представители «Русского Стандарта».

54% онлайн-диалогов с банком приходится на женщин

Финансовая грамотность россиян с каждым годом растет, а вместе с ней, по наблюдениям банка, и доля диалогов в онлайн-чатах от общего числа обращений клиентов. Взяв за 100% все обращения в банк через разные каналы коммуникации, аналитики «Русского Стандарта» определили доли у каждого. Как оказалось, с начала текущего года онлайн-диалоги в чатах стали лидерами с показателем в 52% против 49% аналогичного периода 2025 г.

С начала 2026 г. чаще всего в онлайн-чаты банка обращались, чтобы узнать о состоянии счета карты или кредита, а также получить информацию по вкладу.

Женщины оказались лидерами по общему числу обращений. На них пришлось 54% таких обращений в 2026 г., а на мужчин – 46%.

Рост популярности онлайн-общения с банком объясним его удобством и безопасностью. Такие диалоги не может услышать посторонний человек (в отличие от звонка по телефону), а к незавершенному онлайн-диалогу можно вернуться в любой удобный момент и даже там, где плохой сигнал мобильной связи, но есть wi-fi (к примеру, в метро).

46% обращений в банк – телефонные звонки

По наблюдениям банка, число телефонных звонков планомерно сокращается с каждым годом на фоне роста популярности диалогов в онлайн-чатах. Согласно статистике банка «Русский Стандарт», с начала текущего года доля звонков в контактный центр в общем числе обращений клиентов снизилась до 46% с 49% годом ранее.

Интересный факт: аналитики банка отмечают интерес россиян к SIP-телефонии – звонкам через интернет. Сюда относятся звонки через онлайн-сервисы банка – сайт, Интернет- и Мобильный банки. Так, в текущем году доля таких обращений в общем числе телефонных звонков составила 16%.

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат
Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат Цифровизация

Чаще всего в 2026 г. в контактный центр банка звонят узнать информацию о состоянии счета карты, по вкладу, а также, чтобы оформить заявку на кредит.

Как оказалось, женщины активнее мужчин звонят в банк. С начала текущего года на них пришлось 52% звонков, а на мужчин – 48%.

И, наконец, третью строчку рейтинга каналов коммуникации с банком с долей около 2% заняли письма с сайта, финансовые маркетплейсы и соцсети. Годом ранее показатель был аналогичным.

Методология: в рамках исследования было проанализировано общее количество обращений клиентов в банк «Русский Стандарт» в зависимости от пола, а также выбранных видов дистанционных каналов общения с начала 2026 г. и за аналогичный период 2025 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Не точечно, а в ключевых бизнес-процессах: в России продолжается экспансия ИИ в ритейле

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная коммерция» состоится 15 сентября 2026 года

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат

Для российских бюджетников построят единый госсервис выдачи зарплат

Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры

«Госуслуги» будут предупреждать россиян об оформленных на них кредитах

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще