Банк «Русский Стандарт»: в отеле Radisson Blu в Ростове-на-Дону запущена возможность приема платежей цифровым рублем

Банк «Русский Стандарт» обеспечил отелю Radisson Blu в Ростове-на-Дону техническую возможность приема платежей цифровым рублем через универсальный QR-код. Постояльцы отеля в числе первых смогут расплатиться за услуги новым способом. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Масштабный запуск возможности таких платежей для россиян начнется после 1 сентября 2026 г.

Компании-клиенты банка «Русский Стандарт» по эквайрингу смогут принимать оплату цифровым рублем через универсальный QR-код от Национальной системы платежных карт (НСПК). Банк «Русский Стандарт» полностью перевел свою эквайринговую сеть на работу с универсальным QR-кодом. Универсальный QR-код – это простое и понятное решение, с помощью которого комфортно расплачиваться за покупки на кассе. Он будет выгодным решением для юридических лиц (мерчантов, ТСП), которые получат большее число платежных возможностей для массовых клиентов-покупателей.

Radisson Blu в Ростове-на-Дону стал первым отелем, который подключил себе этот сервис. Гостям отеля опция откроет больше свободы выбора способа расчета и сделает бронирование комфортнее – в том числе, при планировании поездок заранее. Гости отеля смогут оплатить услуги цифровым рублем через кассовые платежные метки на стойке регистрации с установленным программным обеспечением компании «HRS Гостиничные Ресторанные Системы». Также провести оплату цифровым рублем через универсальный QR код можно будет в рум-сервисе, лобби-баре и ресторане с помощью POS-терминалов UniTodi. Техническую возможность проведения таких платежей обеспечивает банк «Русский Стандарт».