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Авторы и блогеры запустили 80 тысяч новых каналов в Мах

За две недели с момента открытия возможности запускать публичные каналы в Мах всем желающим, их количество выросло на 30% и достигло 380 тыс. Об этом CNews сообщили представители Мах.

Вместе с ростом количества каналов увеличилась их совокупная аудитория. Суммарное количество подписчиков публичных каналов выросло до 285 млн подписок.

Создать публичный канал в Мах может любой пользователь с Цифровым ID на устройствах Android. Пользователи iOS могут сделать это в десктопной или мобильной веб-версии мессенджера. Для создания канала необходимо перейти в раздел «Чаты», нажать на «+» в верхней части экрана и следовать инструкциям.

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