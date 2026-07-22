В Москве открылся шоурум ИТБ: промышленных роботов можно увидеть в работе и подобрать под задачи предприятия

На площадке специалисты помогут разобрать технологическую операцию, оценить эффект автоматизации и сформировать предварительную конфигурацию роботизированного комплекса.

Компания «Информационные технологии будущего» (ИТБ) открыла в Москве шоурум промышленных роботов и решений для автоматизации производства. Руководители предприятий, главные инженеры и технологи смогут увидеть оборудование в работе, обсудить с экспертами собственную задачу и получить предварительный сценарий внедрения - от выбора технологии до оценки экономического эффекта.

Шоурум расположен по адресу: Москва, ул. Обручева, 52, стр. 3. Это не только демонстрационная площадка, но и пространство для предметного диалога с инженерами. Посетители могут заранее направить описание операции, параметры изделия, текущий цикл, плановую загрузку и ограничения участка, чтобы встреча была посвящена конкретной производственной задаче.

Что можно сделать в шоуруме

увидеть флагманские модели промышленных роботов в работе и оценить удобство управления;

разобрать сценарии сварки, паллетирования, упаковки, обслуживания станков, сборки, сортировки и контроля качества;

обсудить интеграцию с действующим оборудованием, требования к безопасности и подготовку персонала;

сравнить варианты автоматизации по бюджету, производительности и ожидаемому сроку окупаемости;

сформировать следующие шаги: аудит участка, техническое задание, пилот или полноценное внедрение.

От демонстрации — к работающему проекту

ИТБ является официальным стратегическим партнером Shandong Kewei Robotics (KOWELL) в России. Производитель входит в топ-50 инновационных компаний — производителей промышленных роботов в Китае. Партнерство обеспечивает прямые поставки без посредников, а собственная инженерная команда ИТБ отвечает за проектирование, интеграцию и поддержку решений в России.





Линейка компании охватывает востребованные сценарии автоматизации: сварочные роботизированные ячейки, паллетайзинговые комплексы, промышленные манипуляторы для обслуживания оборудования, коллаборативные решения и автоматизированные производственные линии. В зависимости от задачи комплексы могут включать техническое зрение, силомоментный контроль, адаптивную корректировку траекторий, предиктивную диагностику и визуальные инструменты настройки без программирования.

Компания сопровождает полный жизненный цикл проекта: предпроектный аудит, расчет ROI, разработку технического задания, подбор оборудования, пилотную реализацию, монтаж и пусконаладку, обучение персонала, сервис и модернизацию. Для предприятий с повышенными требованиями к защите ИТБ также проектирует информационную безопасность решения, включая сегментацию OT/IT-сетей, разграничение доступа и мониторинг аномалий.

«Шоурум позволяет увидеть промышленных роботов в работе, оценить удобство управления и обсудить проект с инженерами. Для нас принципиально важно подбирать не отдельное оборудование, а роботизированный комплекс под технологическую операцию, экономику участка и отраслевую специфику заказчика. Здесь клиент сможет пройти путь от постановки задачи до предварительной конфигурации решения и расчета ожидаемого эффекта», — Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании «Информационные технологии будущего»

О компании «Информационные технологии будущего»

ИТБ более 15 лет работает на российском ИТ-рынке и реализовала свыше 150 проектов федерального масштаба. Компания входит в топ-100 крупнейших ИТ-компаний России по версии TAdviser. Одно из ключевых направлений ИТБ - промышленная роботизация и автоматизация: от анализа производственного процесса и расчета эффективности до внедрения, обучения и технической поддержки.