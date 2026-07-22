Разделы

Цифровизация Электроника Импортонезависимость
|

В Москве открылся шоурум ИТБ: промышленных роботов можно увидеть в работе и подобрать под задачи предприятия

На площадке специалисты помогут разобрать технологическую операцию, оценить эффект автоматизации и сформировать предварительную конфигурацию роботизированного комплекса.

Компания «Информационные технологии будущего» (ИТБ) открыла в Москве шоурум промышленных роботов и решений для автоматизации производства. Руководители предприятий, главные инженеры и технологи смогут увидеть оборудование в работе, обсудить с экспертами собственную задачу и получить предварительный сценарий внедрения - от выбора технологии до оценки экономического эффекта.

Шоурум расположен по адресу: Москва, ул. Обручева, 52, стр. 3. Это не только демонстрационная площадка, но и пространство для предметного диалога с инженерами. Посетители могут заранее направить описание операции, параметры изделия, текущий цикл, плановую загрузку и ограничения участка, чтобы встреча была посвящена конкретной производственной задаче.

Что можно сделать в шоуруме

  • увидеть флагманские модели промышленных роботов в работе и оценить удобство управления;
  • разобрать сценарии сварки, паллетирования, упаковки, обслуживания станков, сборки, сортировки и контроля качества;
  • обсудить интеграцию с действующим оборудованием, требования к безопасности и подготовку персонала;
  • сравнить варианты автоматизации по бюджету, производительности и ожидаемому сроку окупаемости;
  • сформировать следующие шаги: аудит участка, техническое задание, пилот или полноценное внедрение.

От демонстрации — к работающему проекту

ИТБ является официальным стратегическим партнером Shandong Kewei Robotics (KOWELL) в России. Производитель входит в топ-50 инновационных компаний — производителей промышленных роботов в Китае. Партнерство обеспечивает прямые поставки без посредников, а собственная инженерная команда ИТБ отвечает за проектирование, интеграцию и поддержку решений в России.

r1.png

Линейка компании охватывает востребованные сценарии автоматизации: сварочные роботизированные ячейки, паллетайзинговые комплексы, промышленные манипуляторы для обслуживания оборудования, коллаборативные решения и автоматизированные производственные линии. В зависимости от задачи комплексы могут включать техническое зрение, силомоментный контроль, адаптивную корректировку траекторий, предиктивную диагностику и визуальные инструменты настройки без программирования.

Компания сопровождает полный жизненный цикл проекта: предпроектный аудит, расчет ROI, разработку технического задания, подбор оборудования, пилотную реализацию, монтаж и пусконаладку, обучение персонала, сервис и модернизацию. Для предприятий с повышенными требованиями к защите ИТБ также проектирует информационную безопасность решения, включая сегментацию OT/IT-сетей, разграничение доступа и мониторинг аномалий.

«Шоурум позволяет увидеть промышленных роботов в работе, оценить удобство управления и обсудить проект с инженерами. Для нас принципиально важно подбирать не отдельное оборудование, а роботизированный комплекс под технологическую операцию, экономику участка и отраслевую специфику заказчика. Здесь клиент сможет пройти путь от постановки задачи до предварительной конфигурации решения и расчета ожидаемого эффекта», — Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании «Информационные технологии будущего»

О компании «Информационные технологии будущего»

ИТБ более 15 лет работает на российском ИТ-рынке и реализовала свыше 150 проектов федерального масштаба. Компания входит в топ-100 крупнейших ИТ-компаний России по версии TAdviser. Одно из ключевых направлений ИТБ - промышленная роботизация и автоматизация: от анализа производственного процесса и расчета эффективности до внедрения, обучения и технической поддержки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026»

Создан дрон размером с насекомое. Он управляется с помощью ИИ

Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться

Госсектору добавят иностранного «железа». Власти резко снизили планку импортозамещения электроники

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews

Власти запретили сносить АЗС, чтобы построить на ее месте производство микросхем

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще