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В Бурятии продолжают оснащать библиотеки сканерами «Элар»

Централизованная библиотечная система Заиграевского района получила планетарный сканер «ЭларСкан А3-Н». Оборудование будет применяться для создания электронных копий печатных изданий и документов из библиотечных фондов. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Централизованная библиотечная система Заиграевского района Республики Бурятия продолжает развивать цифровое направление работы. Модернизация библиотечной инфраструктуры позволит расширить возможности обслуживания читателей, внедрить современные форматы работы и обеспечить доступ к электронным информационным ресурсам.

Согласно концепции «Библиотека успеха и творчества», развитие учреждения предусматривает создание базы оцифрованных краеведческих материалов и открытие к ним удаленного доступа. Библиотека также расширит доступ читателей к Национальной электронной библиотеке и другим электронным ресурсам, станет площадкой для районных и межрайонных семинаров, конкурсов и фестивалей.

Планетарный сканер «ЭларСкан А3-Н» рассчитан на работу с документами различных форматов, в том числе с историческими изданиями, которые требуют бережного обращения. Максимальная область сканирования составляет 510×330 мм и превышает стандартный формат А3, поэтому книжный разворот попадает в кадр целиком, без сшивок и искажений. Профессиональная камера обеспечивает выходное разрешение 300 dpi.

Устройство оснащено адаптивной колыбелью с изменяемым углом раскрытия ложементов. V-образный режим колыбели рассчитан на переплёты с неполным раскрытием и снижает нагрузку на корешок, что помогает сохранить оригиналы. Светодиодная система освещения работает без ультрафиолетового и инфракрасного излучения, что важно при оцифровке архивных и краеведческих материалов.

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Зачем бизнес собирает ИТ-инфраструктуру в готовые ПАК Цифровизация

Ранее планетарный сканер «ЭларСкан А3-Н» был поставлен в Муниципальное бюджетное учреждение «Кяхтинская централизованная библиотечная сеть» Республики Бурятия, где оборудование используется для оцифровки библиотечных фондов и развития электронных сервисов.

Сканеры линейки «ЭларСкан» включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (РЭП) Минпромторга и используются в библиотеках, музеях и архивах по всей стране, помогая учреждениям культуры переводить фонды в электронный вид, сохранять оригиналы и делать редкие материалы доступными для читателей.

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