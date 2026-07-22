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T-Pay: доля альтернативных способов оплаты выросла до 33% в первом полугодии 2026 года

Доля альтернативных методов оплаты ― бесконтактно телефоном, по QR-коду, по кнопке на сайте и т.д. ― продолжает расти. По данным сервиса моментальных платежей T-Pay, в первом полугодии 2026 г. доля альтернативных способов оплаты выросла до 33% от всех безналичных методов ― на 1 п.п. год к году. Количество оплат с помощью T-Pay в целом выросло год к году на 16%, T-Pay пользуются для оплаты покупок уже 10 млн человек ― рост на 11% год к году. Об этом CNews сообющили представители «Т-Банка».

Все способы оплаты, представленные в сервисе T-Pay, в первом полугодии 2026 г. демонстрировали положительную динамику. Количество оплат по QR-коду T-Pay выросло на 14%, по кнопке T-Pay Online в интернете — на 43%, по T-Pay на Android — на 9%. Наибольшими темпами растет количество оплат с помощью T-Pay на iPhone, запущенного в сентябре 2025 г. В июне 2026 г. с его помощью совершили на 70% больше покупок, чем в январе 2026 г.

Прирост количества оплат по кнопке T-Pay Online связан с тем, что все больше продавцов в онлайне подключают T-Pay на своих сайтах. В январе-июне 2026 г. количество таких продавцов увеличилось на 67% год к году. Бизнес замечает спрос на альтернативные методы оплаты у своих клиентов, и видит, что наличие pay-способов повышает конверсию в покупку, поэтому все чаще добавляет этот метод в свою платежную форму.

Количество оплат смартфоном без интернета

Клиенты все чаще пользуются оплатой смартфоном на кассе без подключения к интернету. По T-Pay на Android с января по июнь 2026 г. количество таких операций выросло почти на 20%. Особенно заметный рост был в марте 2026 г. — на 15% по сравнению с февралем 2026 г. В T-Pay на iPhone возможность оплачивать покупки без подключения смартфона к сети появилась в апреле 2026 г., и в июне 2026 г. количество оплат без подключения к интернету увеличилось на 45% по сравнению с маем 2026 г.

Это означает, что возможность оплаты телефоном без интернета действительно востребована. Клиенту она позволяет расплатиться привычным способом в ситуациях, когда связь нестабильна (например, в магазинах на цокольных этажах или в моменты ограничения мобильного интернета) и налички с собой нет. Для бизнеса наличие такого способа платежа означает рост конверсии в оплату, а значит, рост доходов, несмотря на проблемы со связью.

Повседневные траты и удобство

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

За первое полугодие 2026 г. средний чек по всем способам оплаты T-Pay увеличился на 12% год к году ― до 805 руб. Такой размер среднего чека показывает, что альтернативные способы оплаты россияне используют для повседневных трат.

Причина продолжающегося роста спроса на альтернативные методы оплаты ― их комфорт и простота. Достаточно иметь при себе телефон, чтобы оплатить любую покупку. Сейчас в pay-сервисы уже встроены возможности оплаты долями и в рассрочку, карты лояльности и другие функции, которые могут понадобиться в момент платежа. Pay-сервисы позволяют клиенту не думать о том, что ему нужно взять с собой в магазин, чтобы покупка состоялась ― кошелек, скидочные карты, что-то еще. Все уже есть в телефоне.

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